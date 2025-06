Yakuza Kiwami komt op 24 oktober uit voor de Nintendo Switch

Yakuza Kiwami, de remake van de eerste game in de Yakuza-franchise, komt op 24 oktober uit voor de Nintendo Switch. Het is voor het eerst dat een Yakuza-game naar de Switch komt. De titel is al langer speelbaar op andere consoles en de pc.

Vanaf 24 oktober 2024 is Yakuza Kiwami verkrijgbaar op de Nintendo Switch. Dat werd dinsdag bekendgemaakt tijdens een Nintendo Direct. In 2016 werd de game al uitgebracht voor de PlayStation 3 van Sony. Het jaar erna kwam de game ook uit voor de PlayStation 4. Later volgden ports voor de pc, Xbox One en Amazon Luna.

Yakuza Kiwami is ontwikkeld door Ryu Ga Gotoku Studio en wordt uitgegeven door SEGA. Het is een remake van het Yakuza dat in 2006 in Europa werd uitgebracht voor de PlayStation 2. De recentste game in de franchise is Like a Dragon: Infinite Wealth, dat begin dit jaar werd uitgebracht voor de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One en pc. De serie gebruikt sinds 2023 niet langer de naam Yakuza, maar Like a Dragon.