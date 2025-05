Nintendo deelt eerste screenshots Hogwarts Legacy voor de Switch

Nintendo deelt in de virtuele Store de eerste screenshots van de Hogwarts Legacy-versie voor de Switch. De consoleversie van de game werd al meermaals uitgesteld en daaropvolgend werd de Switch-variant nog eens uitgesteld. De game komt op 14 november uit voor de handheld.

Uit de screenshots is op te maken dat Hogwarts Legacy op grafisch niveau minder detail en scherpte ondersteunt dan andere versies van de game. Dit heeft met de hardware van de Switch-handheld uit 2017 te maken. Een socialemediagebruiker onder de naam gets0410 vergelijkt in een tweet de gedeelde screenshots met de current-gen versie.

Hogwarts Legacy zou oorspronkelijk eind 2022 uitkomen, maar werd in eerste instantie uitgesteld tot februari van 2023. Daaropvolgend werden de PS4- en Xbox One-varianten enkele maanden uitgesteld, terwijl de Switch-versie een halfjaar later moest uitkomen. Hogwarts Legacy is een roleplayinggame die zich afspeelt in het Harry Potter-universum. Spelers maken een eigen tovenaar aan en gaan in de leer op tovenaarsschool Zweinstein.