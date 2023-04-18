Warner Bros. Games kondigt zwerkbalgame Harry Potter: Quidditch Champions aan

Warner Bros. Games heeft een game aangekondigd die gebaseerd is op zwerkbal. Het spel heet Harry Potter: Quidditch Champions en valt onder het Portkey-label. Wanneer de multiplayergame precies uitkomt, is nog niet bekend.

Harry Potter: Quidditch Champions is een competitieve multiplayergame die is gebaseerd op zwerkbal, een teamsport uit de Harry Potter-franchise. Er wordt al enkele jaren door Unbroken Studios aan de game gewerkt, zo meldt WB Games. Geïnteresseerden kunnen zich online inschrijven voor vroegtijdige toegang, al is die registratie volgens de uitgever geen garantie.

Spelers kunnen samen een team vormen of tegen elkaar spelen. Ook kunnen ze in de game hun personage maken en personaliseren. Vervolgens nemen ze een rol aan. Er is keuze uit vier verschillende rollen: Chaser, Beater, Keeper en Seeker. Elke rol vergt een andere manier van spelen, meldt de ontwikkelaar.

De game is onderdeel van het Portkey-label. Hieronder brengt de uitgever games uit die te maken hebben met de Wizarding World van Harry Potter. Naast Harry Potter: Quidditch Champions vallen onder andere ook de games Hogwarts Legacy, Hogwarts Mystery, Harry Potter: Magic Awakened, Harry Potter: Wizards Unite en Harry Potter: Puzzles and Spells onder het Portkey-label.

Volgens Warner Bros. Games zal Quidditch Champions beschikbaar komen voor de pc en consoles. Het bedrijf deelt echter nog geen concrete releasedatum.