Warner Bros. Games kondigt zwerkbalgame Harry Potter: Quidditch Champions aan

Warner Bros. Games heeft een game aangekondigd die gebaseerd is op zwerkbal. Het spel heet Harry Potter: Quidditch Champions en valt onder het Portkey-label. Wanneer de multiplayergame precies uitkomt, is nog niet bekend.

Harry Potter: Quidditch Champions is een competitieve multiplayergame die is gebaseerd op zwerkbal, een teamsport uit de Harry Potter-franchise. Er wordt al enkele jaren door Unbroken Studios aan de game gewerkt, zo meldt WB Games. Geïnteresseerden kunnen zich online inschrijven voor vroegtijdige toegang, al is die registratie volgens de uitgever geen garantie.

Spelers kunnen samen een team vormen of tegen elkaar spelen. Ook kunnen ze in de game hun personage maken en personaliseren. Vervolgens nemen ze een rol aan. Er is keuze uit vier verschillende rollen: Chaser, Beater, Keeper en Seeker. Elke rol vergt een andere manier van spelen, meldt de ontwikkelaar.

De game is onderdeel van het Portkey-label. Hieronder brengt de uitgever games uit die te maken hebben met de Wizarding World van Harry Potter. Naast Harry Potter: Quidditch Champions vallen onder andere ook de games Hogwarts Legacy, Hogwarts Mystery, Harry Potter: Magic Awakened, Harry Potter: Wizards Unite en Harry Potter: Puzzles and Spells onder het Portkey-label.

Volgens Warner Bros. Games zal Quidditch Champions beschikbaar komen voor de pc en consoles. Het bedrijf deelt echter nog geen concrete releasedatum.

Harry Potter

Door Rard van der Hoeven

Nieuwsredactie

Feedback • 18-04-2023 14:09
44 • submitter: Mijnenveger

18-04-2023 • 14:09

44

Submitter: Mijnenveger

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Reacties (44)

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QErikNL 18 april 2023 14:21
Laat allle comments maar komen dat dit de reden is waarom het niet in Hogwards Legacy zat.

Natuurlijk is dat ook de reden. Maar het is natuurlijk ook niet meer dan logisch: een hele sport game maken binnen een open world game is best veel gevraagd. We kunnen ook niet basketballen in GTA bijvoorbeeld ;). Als ze dit goed doen, dan is het een standalone game waard.
faim @QErikNL18 april 2023 14:27
We kunnen ook niet basketballen in GTA bijvoorbeeld ;)
Niet? Tennis, bowlen, golf?
dutchgio @faim18 april 2023 14:43
GTA is inderdaad een verkeerd voorbeeld, want daar kan het juist wel. :)
phray @dutchgio18 april 2023 15:35
Zijn natuurlijk niet uitgebreide minigames. Liever 1 game waar ze ff goed tijd in steken dan er een simpele minigame van te maken in HL
InfiniteSpaze @dutchgio18 april 2023 17:03
Denk ook dat Rockstar ook meer resources en budget over had om zulke details toe te voegen. Bij Hogwarts moesten ze sommige onderdelen cutten om het project in goede banen te houden.

Dit gebeurt wel vaker in het productieproces van games. Ik denk dat Harry Potter fans heel blij moeten zijn dat de game zo ge-polished is ge-released want in de trend van vandaag zijn de games kapot op release (ook met delays).
Dragunov @dutchgio19 april 2023 08:52
Net als in Lego City Undercover, maakt ook deel uit van het spel zelf
QErikNL @faim19 april 2023 01:12
Nooit geweten. Maar kan je dan ook echt basketballen in teams? Of is het simpel een kleine minigame? Zit wel verschil in natuurlijk.
Verwijderd @QErikNL18 april 2023 15:29
Dit is de reden dat het niet in Hogwarts Legacy zat.
Toweliieee @QErikNL18 april 2023 14:29
Er blijken toch nog mensen meteen met een soort halfbakken complottheorie komen over dat ze het uit de game hebben gesneden om vervolgens los te verkopen. Volgens mij was het voor de release al bekend dat quidditch niet in het spel zou zitten omdat het gewoon teveel werk was voor een mini-game.
Helemaal met de controls van HL denk ik ook niet dat het als mini-game echt een succes was geweest.
LongTimeAgo @Toweliieee18 april 2023 14:58
Je kan het natuurlijk wéér scharen onder "complottheorie", want lekker makkelijk, want dan hoef je geen moeite te doen om zelf ook maar een beetje moeite te doen voor tegenargumentatie en informatie, maar er zijn al verschillende lekken naar buiten gekomen, ook vanuit de developers zelf, dat het originele plan wél was om Quidditch in Hogwarts Legacy te plaatsen. Zelfs de game files bevestigen dit en alles wat er voor gemaakt is (uniformen, bezems en de upgrades, het veld en 'verdachte code' van dat veld).

Maar ik neem het ze niet kwalijk dat die op een gegeven moment gesloopt is. Hoe uitgebreid wil je Quidditch maken in Hogwarts Legacy zonder dat het concurreert met dit spel dat wellicht even lang in de maak was? Te uitgebreid en iedereen blijft Hogwarts Legacy Quidditsch spelen. Te mager en het spel zal worden afgerekend op de slappe toevoeging. Ze hebben nu een lore-reden mét hele voicelines er in gepropt, dus op zich netjes opgelost.
Toweliieee @LongTimeAgo18 april 2023 15:12
Je kan het natuurlijk wéér scharen onder "complottheorie", want lekker makkelijk, want dan hoef je geen moeite te doen om zelf ook maar een beetje moeite te doen voor tegenargumentatie en informatie
Je kan natuurlijk de negatieve lading van het woord complottheorie gebruiken om je argument te verstevigen alsof ik niks zinvols heb gezegd en daar 3 zinnen over kwijt of je kan gewoon oprecht lezen wat er word gezegd en daar op in gaan.
Laat allle comments maar komen dat dit de reden is waarom het niet in Hogwards Legacy zat.
En dit is wel informatief en doorzocht, maar daar reageer je niet op omdat je het ermee eens bent dus dan is het natuurlijk niet nodig.
maar er zijn al verschillende lekken naar buiten gekomen, ook vanuit de developers zelf, dat het originele plan wél was om Quidditch in Hogwarts Legacy te plaatsen.
Waar zeg ik iets anders dan? Het verschil is dat ik zeg dat dat inderdaad het originele plan was en dat ze later besloten om het niet te doen omdat het teveel werk was voor een mini-game. Anderen zeggen dat dit het plan was omdat ze het los wilden verkopen. Zie je het verschil? Het ene is een "complottheorie" (ja naar woord ik weet het) om meer geld te verdienen (die niet bewezen is overigens), en de andere is een logische uitleg van gebeurtenissen en de enige waarvan we weten dat het waar is.

[Reactie gewijzigd door Toweliieee op 23 juli 2024 10:17]

LongTimeAgo @Toweliieee18 april 2023 15:56
Ah, dus je noemt bij voorbaat alles een "complot theorie" totdat de werkelijke reden écht benoemd wordt door de uitgever/developer? Jij zegt namelijk letterlijk dit:
Er blijken toch nog mensen meteen met een soort halfbakken complottheorie komen over dat ze het uit de game hebben gesneden om vervolgens los te verkopen.
Je kan dan niet zeggen dat IK de "negatieve lading van het woord" misbruik terwijl jij er ook nog eens "halfbakken" voor zet.

Zo nee, waarom noem je het niet een "kwaadaardige hypothese" van de persoon die de mogelijke reden benoemd? Waarom terugvallen op een woord dat juist al een enorme lading heeft meegekregen de afgelopen 3 jaar? Beetje slap gebruik er van als je ook gewoon kan zeggen dat je het niet met iemand eens bent en dat de werkelijke reden waarschijnlijk anders is. Er zijn werkelijk feitelijke aanleidingen om aan te nemen dat Quidditch UIT hogwarts legacy is gehaald om niet in het vaarwater te komen van deze losse Quidditch game en zodoende dus... Meer geld er mee te verdienen. Is niet gek om dat te denken.

Ga gewoon de discussie aan en laat mensen inzicht geven in jouw gedachtes in de materie zonder te vallen op woorden die de discussie bij voorbaat doodslaan en emotie uitlokken.
Het verschil is dat ik zeg dat dat inderdaad het originele plan was en dat ze later besloten om het niet te doen omdat het teveel werk was voor een mini-game.
Hier geef je een keurige uitleg over jouw blik op waarom wellicht iets gedaan is. Al dat andere was nergens voor nodig of had gewoon met andere woorden omschreven kunnen worden.

En ja, ik wordt een beetje moe van alles en iedereen dat maar beweert dat iets een "complot theorie" is. Het slaat normale discussies en omgang dood.
Toweliieee @LongTimeAgo18 april 2023 16:50
Het word wel een beetje vervelend als je een gesprek over semantiek gaat proberen te hebben in plaats van over de inhoud van wat ik zeg, letterlijk nadat ik zeg dat ik er geen discussie over wil hebben. Ik ga daar dus ook verder niet meer op in, ik vind het namelijk nogal hypocriet om te praten over dat ik de discussie aan moet gaan maar vervolgens gaat 3/4 van je comments niet over de inhoud van wat ik zeg.
Hier geef je een keurige uitleg over jouw blik op waarom wellicht iets gedaan is. Al dat andere was nergens voor nodig of had gewoon met andere woorden omschreven kunnen worden.
Dit zei ik al vanaf het begin, maar in plaats van dat je zelf oprechte interesse toont en vraagt of ik het wat beter kan uitleggen krijg ik zo'n vreemde opmerking over dat ik te lui ben om informatie te geven.
Je kan het natuurlijk wéér scharen onder "complottheorie", want lekker makkelijk, want dan hoef je geen moeite te doen om zelf ook maar een beetje moeite te doen voor tegenargumentatie en informatie
Wolfos
@LongTimeAgo18 april 2023 15:57
Hoe uitgebreid wil je Quidditch maken in Hogwarts Legacy zonder dat het concurreert met dit spel dat wellicht even lang in de maak was?
Of het bleek juist teveel werk en er werd besloten een standalone game van te maken. Uiteindelijk was Hogwarts Legacy al best ambitieus met de hoeveelheid features (die vanaf 0 zijn opgebouwt want het is geen sequel).
Craimasjien @LongTimeAgo19 april 2023 17:29
Zelfs de game files bevestigen dit en alles wat er voor gemaakt is (uniformen, bezems en de upgrades, het veld en 'verdachte code' van dat veld).
Gewoon omdat ik het een super interessant topic vind en ik zo snel op Google niks kan vinden, heb je een bron voor deze beweringen?
LongTimeAgo @Craimasjien19 april 2023 18:53
Het begon als artikels in Kotaku zoals deze: https://kotaku.com/hogwar...anceled-reddit-1850173984
Met zelfs een "notitie" waarbij er melding wordt gemaakt van een student die tijdens een quidditch wedstrijd 'gewond' is geraakt maar niet gewond is. Is best raar voor een spel waarin dat specifieke jaar Quidditch geen doorgang heeft.
Lekken voordat het spel gereleased was wezen ook op een écht quidditch spel dat speelbaar was.
Het exacte artikel mét de gevonden files kan ik niet zeker meer vinden, maar dit artikel heeft een opsomming van gevonden zaken: https://comicbook.com/gam...otter-quidditch-scrapped/
CobraVE @Toweliieee18 april 2023 15:30
Verkeerde aanname, ze hebben het er niet uit gesneden. Ze hebben het er niet *IN* gestopt omdat ze al wisten dat ze dit als losse game gingen maken.
Toweliieee @CobraVE18 april 2023 15:50
Wat is hier de aanname? Mensen zeggen dat ze het er hebben uitgesneden, er zijn onderdelen en code voor quidditch in de game. Ze waren dus al bezig met het in de game te stoppen. Dus dan is de enige optie dat ze het eruit hebben gesneden of ze zijn er mee gestopt omdat het teveel werk was.

Als we geen aannames willen maken en je het tegenovergestelde wilt bewijzen geef me dan een bron zonder speculatie waar daadwerkelijk in staat: "Hier is het bewijs dat dit de rede is waarom het niet in de game zit".
RoamingZombie @QErikNL18 april 2023 15:45
Ik zie het niet op die manier. HL is een single player spel, wat ze nu aankondingen is MP. De reden dat het niet in HL zit is omdat het met die controls simpelweg niet te doen was en de hoofdfocus van dat spel gewoon niet bij Quidditch lag.

Occams Razor.
Feroxxy @QErikNL19 april 2023 00:34
"een hele sport game maken binnen een open world game is best veel gevraagd."

Waar heb je het over? Quidditch zat al in zoveel Harry Potter games... En goed, dat is niet de beste reden, maar dan wel dit: Het spel heeft al complete en enigsinds ingewikkelde Broomflying mechanics, het heeft al opdrachten als "vlieg door X heen of volg Y pad", NPC's kunnen al vliegen in de races, voor een enkele minigame / quest bestond al het idee dat je ballen naar je toe kan pullen met Accio en het spel tracked precies in welke punten zone de bal beland (dus kan het ook zeker bekijken of er punten gescored worden in de hoepels)... Quidditch is al 90% af...

Waar ik het wel over eens kan zijn; uiteraard is het een geweldig idee om dit in een specifieke multiplayer game verder uit te werken en op te pakken.
PrimusIP @QErikNL19 april 2023 08:13
Het hangt ook vanaf hoe ze de game gaan maken. Ik ken zat games waar spellen of een sport in verwerkt zitten, inclusief Mario Odyssee. Het zijn dan doorgaans minigames. Een boogwedstrijd in Kingdom Come, of dat kaartspel in KOTOR zijn leuk, maar het is geen stand alone game waard.
Als ze het met Quidditch echt groot willen aanpakken, dan vind ik er niks mis mee dat ze er een eigen game van maken. Maar dan verwacht ik wel dat het meer te bieden heeft dan het niveau van een minigame.
QErikNL @PrimusIP19 april 2023 15:10
Helemaal mee eens hoor. Er is ooit een Quidditch game uitgekomen, en die was destijds heel geliefd en wordt soms als beste HP game ooit bestempelt. Geen garantie voor deze game natuurlijk, maar het kan zeker een volwaardige game worden. Wie weet is hij niet eens full priced?
Mic2000 @QErikNL19 april 2023 09:29
Volgens mij had Harry Potter 1 ook deze sport in de game zitten.
faim 18 april 2023 14:12
Dit verklaard dus het ontbreken van Quidditch in Hogwarts Legacy...
Verwijderd @faim18 april 2023 14:17
Dat was ook mijn eerste gedachte. Maar ergens wel prima dat het nu een volwaardige game wordt ipv een mini game.
Jeroenzer @Verwijderd18 april 2023 14:45
a la rocket league alleen dan met Quidditch ?
Ashketchum22 @Verwijderd18 april 2023 15:25
Aan de andere kant wel super gaaf, de laatste volledige Quidditch game die ze hebben uitgebracht was Quidditch World Cup uit 2003.
zzzzz 18 april 2023 14:12
Dan weten we ook gelijk weer waarom het niet in Legacy zat :z
Zwitsalhaardoen 18 april 2023 14:13
Super gaaf !
De eerste game WK-zwerkbal helemaal plat gespeeld !
Paar keer opnieuw begonnen om alle combo's/teamaanvallen vrij te spelen en dan Bulgarije vrijspelen.
Wat voelde je een baas als je die eenmaal had.
Gingertim 18 april 2023 14:28
Ben benieuwd of dit gratis wordt of weer de volle mep. Ik zie opzich wel potentie voor een battle pass oid.
Tweakez 18 april 2023 14:29
Ik hoop oprecht dat dit geen flop wordt, heb daar overigens ook echt ontzettend zin in en zal vast (indien alles goed functioneert en is geïmplementeerd) veel uren in gestoken worden dagelijks. :+

Wat mij betreft mogen ze ook echt een VR game opzetten waar echt alles inzit, en je je waant in de wereld van. Maargoed, denk dat ik nu een beetje te ver ga :+
Ht87 18 april 2023 14:32
Ingeschreven voor de test vanmorgen voor de zekerheid, maar ik vind de gebruikte artwork vooralsnog ver van de Hogwarts Legacy game liggen. Hoop eerlijk gezegd niet op een anime achtige omgeving of een mobile game…
dutchgio 18 april 2023 14:45
Daarom zat het dus niet in Hogwarts Legacy...
Overigens hadden ze beter dat deel uit Legacy kunnen hergebruiken, dit ziet er wel heel erg cartoony/anime achtig uit, meer voor een mobile game.
darkempire 18 april 2023 14:46
Oh bah die artstyle..
Darth TNT 18 april 2023 14:46
Kijkende naar de artwork is het wel duidelijk dat ze zich richten op zo laagdrempelig mogelijke stijl. Niet per definitie slecht.

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