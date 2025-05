Pc-versie van Hogwarts Legacy krijgt ondersteuning voor mods

De pc-versie van Hogwarts Legacy krijgt via een update ondersteuning voor mods. De update komt vanaf 30 januari beschikbaar voor de Steam- en Epic Games Store-versies van de game. Er verschijnt ook een Creator Kit voor de game om mods te maken.

Die Hogwarts Legacy Creator Kit is gratis verkrijgbaar via de Epic Games Store en laat gebruikers nieuwe quests, dungeons, bezemvervangers, cosmetica en skins maken, meldt uitgever Warner Bros. Games. Voor het verspreiden van de mods werkt de uitgever samen met CurseForge, dat de mods zal hosten en modereren. Warner Bros. Games meldt niets over mods op andere platforms.