AMD gaat voorlopig geen laptop-gpu's met RDNA 4-architectuur maken

AMD gaat voorlopig geen losse laptop-gpu's op basis van de RDNA 4-architectuur maken. Dat meldt een AMD-directeur in een interview. AMD focust op dit moment vooral op de desktopmarkt. Uiteindelijk moeten er wel mobiele RDNA 4-producten verschijnen.

"Onze huidige gpu-strategie met RDNA 4 is gefocust op de desktopmarkt", zegt Ben Conrad, AMD's Director of Product Management for Premium Mobile Client tegen Notebookcheck. "We zullen RDNA 4 en toekomstige architecturen zeker naar de mobiele markt brengen, of dat nou op apu's zal zijn of op andere toekomstige producten." Daarmee houdt Conrad de deur open voor losse RDNA 4-laptop-gpu's, al bevestigt hij ook niet dat ze er uiteindelijk aan gaan komen.

De afgelopen jaren zijn maar weinig laptops met losse AMD-gpu verschenen. Tweakers schreef vorig jaar op basis van Pricewatch-data dat slechts 0,5 procent van de in de Pricewatch verkrijgbare laptops een AMD-gpu had. Het ging om zes laptops, waarvan de helft een RX 7600S gebruikte. AMD had destijds wel een grote line-up aan mobiele RX 6000- en RX 7000-gpu's, maar die bleken in de praktijk nauwelijks te worden gebruikt door laptopfabrikanten. De desktop-RX 9000-kaarten op basis van RDNA 4 moeten in maart verschijnen.