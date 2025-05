Gerucht: AMD wilde Radeon RX 9070 XT voor meer dan 1000 euro uitbrengen - update

AMD wilde zijn Radeon RX 9070-gpu's op de markt brengen voor 'hogere prijzen dan verwacht'. Dat schrijft techwebsite VideoCardz. De RX 9070 XT had volgens de techwebsite een adviesprijs van omgerekend 1035 euro moeten krijgen, maar dat wordt vermoedelijk verlaagd voor de release.

Update, dinsdag - Frank Azor, AMD's 'Chief Architect of Gaming Solutions', ontkent het onderstaande bericht. "Hoewel we geen commentaar gaan geven op alle prijsgeruchten, kan ik wel zeggen dat een startprijs van 899 dollar nooit deel heeft uitgemaakt van het plan", zegt de topman op sociale media. Wat de daadwerkelijke adviesprijzen van AMD's nieuwe gpu's worden, is nog niet bekend.

Origineel bericht - VideoCardz schrijft dat AMD de Radeon RX 9070 en 9070 XT op de markt wilde brengen voor respectievelijk 749 en 899 dollar. De fabrikant rekent zijn Amerikaanse videokaartprijzen doorgaans direct om naar euro's en telt daar nog de belastingen bij op, aangezien Amerikaanse adviesprijzen altijd exclusief btw zijn. In dit geval zouden de adviesprijzen omgerekend neerkomen op 863 en 1035 euro, inclusief 21 procent btw.

De techwebsite schrijft ook dat de videokaarten eigenlijk op 23 januari op de markt moesten komen, wat overeenkomt met eerdere geruchten. Inmiddels heeft AMD bekendgemaakt dat de RX 9070-kaarten in maart verschijnen. Bronnen stelden eerder dat AMD de release heeft uitgesteld vanwege 'prijsdruk': de gpu-maker zou de prijzen van zijn komende RX 9000-kaarten te hoog hebben ingeschat in vergelijking met de nieuwe gpu's van Nvidia, waarvan de RTX 5070 en 5070 Ti volgende maand verschijnen voor 654 en 889 euro. AMD zelf verklaarde onlangs dat de RX 9000-kaarten juist zijn uitgesteld zodat het bedrijf meer tijd heeft om de software te optimaliseren.

VideoCardz baseert zich op eigen bronnen, maar verwijst ook naar een YouTube-video van de grote Bulgaarse retailer Gplay. Die winkel zegt dat de Radeon RX 9070 XT een introductieprijs had moeten krijgen die 'significant' hoger lag dan de prijs van een AMD RX 7800 XT uit 2023, maar juist in de buurt zou liggen van de AMD RX 7900 XT. Eerstgenoemde videokaart had een adviesprijs van 559 euro, terwijl de RX 7900 XT bij release juist 1050 euro kostte.

Retailer Gplay toont in de YouTube-video ook een productdoos van een RX 9070 XT-videokaart van PowerColor, wat aantoont dat de webwinkel al RX 9000-videokaarten op voorraad heeft. De afgelopen weken werd al bekend dat diverse winkels de nieuwe AMD-videokaarten op voorraad hebben.

AMD kondigde de Radeon RX 9070- en 9070 XT-videokaarten begin januari aan. De gpu’s zijn gebaseerd op de RDNA 4-architectuur. De fabrikant heeft de prijzen van Radeon RX 9070 XT en RX 9070 nog niet officieel bekendgemaakt, al gaf AMD-topman Frank Azor tijdens een interview met PCWorld wel aan dat de videokaarten 'geen 1000 dollar' zouden kosten, wat zou overeenkomen met de 899 dollar exclusief btw die VideoCardz noemt.