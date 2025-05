Warner Bros. trekt stekker uit Wonder Woman-game en sluit drie gamestudio's

Warner Bros. sluit drie gamestudio's achter games zoals Shadow of Mordor en MultiVersus. Ook schrapt het bedrijf de Wonder Woman-game waar een van de studio's aan werkte. Het bedrijf wil minder games maken, die zowel groter als winstgevender moeten zijn.

De studio's die de deuren sluiten zijn Monolith Productions, Player First Games en WB Games San Diego, meldt Bloomberg. Warner Bros. wil de focus verleggen naar grote franchises zoals Harry Potter, Mortal Kombat, Game of Thrones en Batman. De Wonder Woman-game zou niet langer in die strategie passen, zeggen de bronnen van Bloomberg.

De beslissing om drie studio's te sluiten, volgt ook na tegenvallende prestaties van Suicide Squad: Kill the Justice League, MultiVersus en Harry Potter: Quidditch Champions. Eerder deze maand werd al bekend dat er problemen waren met de ontwikkeling van de Wonder Woman-game, die al minstens 100 miljoen dollar heeft gekost en volgens ingewijden nog jaren verwijderd zou zijn van release. Aan Polygon meldt Warner Bros. dat het bedrijf getroffen medewerkers waar mogelijk probeert in te zetten voor openstaande functies bij andere studio's.

Monolith is bekend van de Middle-earth-games Shadow of Mordor en Shadow of War, en de horror-fps F.E.A.R. uit 2005. Player First Games werd in 2024 overgenomen door Warner Bros., vlak voor de release van MultiVersus. In januari werd al bekend dat de online functionaliteiten van de game werden stopgezet vanwege tegenvallende resultaten. WB Games San Diego richtte zich op mobiele free-to-playgames, zoals Game of Thrones: Conquest.