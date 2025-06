Warner Bros. Discovery splitst zich op in twee bedrijven

Het mediabedrijf Warner Bros. Discovery splitst zich op in twee losse bedrijven: Streaming & Studios en Global Networks. Het laatstgenoemde bedrijf houdt wel twintig procent van de aandelen voor de streamingpartij. De opsplitsing moet halverwege 2026 afgerond worden.

Streaming & Studios is het bedrijf waaronder alle games, streamingentertainment en de bijbehorende studio's en merken gaan vallen, zo schrijft Warner Bros. Discovery in een persbericht. Onder meer HBO Max, Warner Bros. Games, DC Studios en de filmtak Warner Bros. Motion Picture Group vallen onder dat bedrijf. Global Networks bestaat uit de merken met lineairdere media, waaronder televisie- en nieuwsmerken zoals Discovery, Discovery+, TNT Sports en CNN. Het is overigens niet duidelijk of de vermelde namen van de twee bedrijven definitief zijn.

Volgens Warner Bros. heeft de opsplitsing als doel om 'de potentie van het merkportfolio te maximaliseren'. Het bedrijf zegt dat het belastingtechnisch gunstig is om zichzelf op te splitsen. Deze plannen werden halverwege 2024 bekendgemaakt, hoewel het toen nog zou gaan om twee takken onder een gezamenlijk moederbedrijf. De Financial Times schreef toen dat een opsplitsing een manier zou zijn om de schulden van het bedrijf, bijna 40 miljard dollar, gunstig te verwerken. Daarnaast speculeren media als The Verge nu dat de opsplitsing een manier is om de 'noodlijdende' televisietak van de succesvolle streamingafdeling te distantiëren.

Het voormalige Warner Bros. fuseerde in 2021 met Discovery omdat deze samenstelling interessant zou zijn voor investeerders. Sindsdien voegde het bedrijf de streamingdiensten HBO en Discovery samen tot HBO Max.