Mozilla komt met bugfix voor Firefox nadat het ongewild cookies verwijderde

Mozilla brengt een update uit voor zijn Firefox-browser nadat deze ongewild cookies verwijderde. Hierdoor moesten gebruikers steeds opnieuw inloggen bij online diensten. De bug zat in Firefox 112. Met versie 112.0.1 moet het probleem zijn opgelost.

Op bugtrackingwebsite Bugzilla is te lezen dat cookies een datum kregen die bijvoorbeeld 4130 jaar in de toekomst lag, waardoor Firefox de cookies onbedoeld verwijderde. Dit had tot gevolg dat gebruikers telkens opnieuw moesten inloggen bij online diensten.

Het probleem is opgelost met versie 112.0.1 van Firefox. De update wordt bij de meeste gebruikers automatisch geïnstalleerd. Gebruikers kunnen de stable version van 112.0.1 ook handmatig downloaden.