Mozilla komt met bugfix voor Firefox nadat het ongewild cookies verwijderde

Mozilla brengt een update uit voor zijn Firefox-browser nadat deze ongewild cookies verwijderde. Hierdoor moesten gebruikers steeds opnieuw inloggen bij online diensten. De bug zat in Firefox 112. Met versie 112.0.1 moet het probleem zijn opgelost.

Op bugtrackingwebsite Bugzilla is te lezen dat cookies een datum kregen die bijvoorbeeld 4130 jaar in de toekomst lag, waardoor Firefox de cookies onbedoeld verwijderde. Dit had tot gevolg dat gebruikers telkens opnieuw moesten inloggen bij online diensten.

Het probleem is opgelost met versie 112.0.1 van Firefox. De update wordt bij de meeste gebruikers automatisch geïnstalleerd. Gebruikers kunnen de stable version van 112.0.1 ook handmatig downloaden.

Door Rard van der Hoeven

Nieuwsredactie

Feedback • 18-04-2023 12:57
29 • submitter: Anonymoussaurus

18-04-2023 • 12:57

29

Submitter: Anonymoussaurus

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Mozilla Firefox

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Reacties (29)

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Gerard001a 18 april 2023 13:05
Fijn dat ze bugs altijd weer zo snel aanpassen en oplossen 👍
Het blijft mijn favoriete browser in ieder geval, mede omdat er met grote regelmaat update,s uitkomen 🙂 en je Firefox goed kan inrichten naar je eigen voorkeur 👍
Tintel @Gerard001a18 april 2023 14:06
En....er zit geen bedrijf achter met een motief wat regelrecht ingaat tegen de functionaliteit die een browser zou moeten hebben (als in: jouw gegevens blijven van jou). Zowel Google als Apple als Microsoft zijn aardig 'gegevens hongerig'.
Gerard001a @Tintel18 april 2023 14:22
Eens 👍 🙂
player-x @Tintel18 april 2023 15:24
Daarnaast weet je ook nagenoeg zeker dat Mozilla niet stiekem je privacy add-ons omzeild, en toch wat gegevens verzameld, bij de andere grote drie ben ik daar niet zo zeker van.
Jorick @Tintel18 april 2023 15:43
Maar tegelijkertijd leunt Mozilla al jarenlang vrij zwaar op het geld dat ze van Google krijgt om als standaard zoekmachine te fungeren. Indirect profiteren ze van een businessmodel waar ze zelf van zeggen geen voorstander van te zijn. Ergens is dat wel hypocriet te noemen. Zelfde voor Apple overigens, die zouden vanuit financieel oogpunt prima zonder het geld van Google kunnen omdat ze er niet afhankelijk van zijn. Als puntje bij paaltje komt dan weegt het geld vrijwel altijd zwaarder dan principes.

[Reactie gewijzigd door Jorick op 29 juli 2024 00:53]

Tintel @Jorick18 april 2023 16:11
Ja, dat is wel een puntje. Maar indirect profiteren zie ik nog niet als zo'n groot probleem. Zorgen dat ze een standaard zoekmachine gebruiken die heel makkelijk om te zetten is en zodoende toch redelijk onafhankelijk kunnen operen, is een beetje noodzakelijk kwaad.
Jorick @Tintel18 april 2023 17:53
De reden dat Mozilla en Apple zoveel geld krijgen is omdat de meeste mensen de standaardinstelling nooit aanpassen en dat weten ze bij Mozilla ook. Dit als noodzakelijk kwaad zien vind ik daarom te makkelijk. Door hun (indirecte) medewerking blijft het systeem in stand. Maar goed, deze discussie is een beetje offtopic van dit nieuwsitem.
Sailor69 @Tintel18 april 2023 19:52
Ik denk er anders over, de afgelopen maanden steelde Firefox constant mijn gegevens.
We Are Borg Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat 18 april 2023 13:09
@crisp : was dit dus ook de reden waarom er op T.net mensen werden uitgelogd? Had er zelf geen last van maar BUG wel gelezen :)
Ethirty @We Are Borg18 april 2023 13:43
Deels denk ik, ik had er met Chrome ook een tijd last van. Maar zo spontaan als het begon is het ook weer opgehouden.
crisp Senior Developer @We Are Borg18 april 2023 15:11
Dat is een probleem dat al langer speelt dan sinds versie 112.0, en specifiek is voor Firefox op iOS (hoewel we ook reports hebben dat Chrome op iOS er ook last van heeft). Het lijkt dus helaas om ongerelateerde bugs te gaan...

Zie ook het topic: https://gathering.tweaker...message/75089538#75089538
mOrPhie 18 april 2023 13:16
Firefox voor iOS heeft hier nog altijd last van. Ben benieuwd of dat hieraan gerelateerd is.
ronansoleste @mOrPhie18 april 2023 13:32
Ja klopt. Maar vreemd genoeg niet voor alle websites. Bij T.net word ik constant uitgelogd maar bij mijn eigen website heb ik daar geen last van.
bartje @ronansoleste18 april 2023 14:18
zal misschien liggen aan het moment van aanmaken/vernieuwen cookie.
als deze voor v 112 al bestand heb je geen ongeldige datum lijkt mij
GertMenkel @mOrPhie18 april 2023 14:57
Aangezien Firefox vooralsnog gedwongen wordt om Apple's browserengine te gebruiken en de bug in Firefox's eigen browserengine lijkt te zitten, denk ik dat het niet direct met elkaar te maken heeft. Deze bug is ook nog maar een week oud.

Het draadje op het forum lijkt ook aan te duiden dat andere browsers op iOS (die dezelfde beperkingen qua engine hebben) last hebben van hetzelfde probleem. Ik denk dat het eerder een bug aan de kan van Apple of aan de kant van de API(-documentatie) zal zijn.

[Reactie gewijzigd door GertMenkel op 29 juli 2024 00:53]

mOrPhie @GertMenkel18 april 2023 15:06
Ik heb het probleem niet in Safari of Chrome. Echt alleen in Firefox for iOS.
GertMenkel @mOrPhie18 april 2023 15:09
Wellicht heeft Chrome het probleem sindsdien gevonden en opgelost, want in het draadje over deze bug zie ik andere mensen ook problemen met Chrome rapporteren.
Wildfire 18 april 2023 13:40
Ah, dat is dus de oorzaak dat ik bij enkel sites zomaar uitgelogd was. Fijn dat nu bekend is wat het was en dat het ook opgelost is :)
laptopleon 18 april 2023 13:19
Dit speelt al veel langer. Er is zelfs een draadje op tweakers forum over waar men al een half jaar probeert te achterhalen waar het aan ligt.

Overigens is op mijn iPhone versie 112.0.1 nog niet beschikbaar in de (Nederlandse) App Store, ook niet via de link in het artikel.

[Reactie gewijzigd door laptopleon op 29 juli 2024 00:53]

DataGhost @laptopleon18 april 2023 13:33
Dat zal dan een ander probleem zijn, aangezien deze bug is geïntroduceerd in versie 112 en die is van vorige week. Het bugreport is net 6 dagen oud. De changeset die ze hebben teruggedraaid (wat het probleem dus weer oplost) is van een maand geleden en dus pas in versie 112 bij het publiek terecht gekomen.

In dat draadje lijkt het overigens exclusief om iOS te gaan. Firefox op iOS gebruikt de engine van Apple (verplicht). Bovendien meldt iemand hetzelfde probleem met Edge op iOS, die ook diezelfde Apple-engine moet gebruiken. Dus het is waarschijnlijk dat het probleem daar in zit of daar mee te maken heeft. Anders hadden meer mensen met PC/Android zich wel gemeld in dat topic.
laptopleon @DataGhost18 april 2023 13:43
Dat kan natuurlijk heel goed, dat het alleen op iOS speelt, maar dan heb je het nog steeds over grofweg een miljard potentiële gebruikers.

Dat het bugreport 6 dagen oud is (ongeveer zo oud als versie 112.0.0 als ik het goed zie), is interessant omdat twee weken of zo geleden een vergelijkbare bug als ‘opgelost’ is weggestreept, zonder dat op iOS de problemen waren opgelost.

Dus ja, het kan prima een totaal verschillend probleem zijn maar het kan ook prima samenhangen.
DataGhost @laptopleon18 april 2023 13:45
Het kan niet samenhangen want de code die ze hebben weggehaald is op 1 maart geschreven, op 14 maart in de repository gekomen en op 11 april pas publiek beschikbaar gekomen. De problemen in de gelinkte thread spelen al veel langer en beperken zich niet tot Firefox maar wel tot third-party iOS-browsers. De enige samenhang die er lijkt te zijn is "iets met cookies" en dat is toch behoorlijk breed.

[Reactie gewijzigd door DataGhost op 29 juli 2024 00:53]

matthijsvzetten 18 april 2023 13:02
Zelf niet gemerkt. Misschien is dit de reden waarom Teams altijd "Signing you out!" doet als ik het voor de eerste keer die dag gaat gebruiken? of is dat gewoon omdat teams / microsoft in elkaar hangt met droprolletjes...
batjes
@matthijsvzetten18 april 2023 13:36
De nieuwe Teams doet de laatste dagen wat funky. De normale Teams had dat soort kuren bij mij vooral door het gebruik van meerdere accounts, persoonlijke en zakelijke door elkaar heen. Random sign offs waren onderdeel van al die 'quirks'. Toen ik na een reïnstall uitsluitend mijn eigen Tenant ging gebruiken hielden de meeste van die quirky problemen wel op.
matthijsvzetten @batjes18 april 2023 14:19
Yep, ik gebruik idd meerdere accounts. Weet dat daar de meeste problemen van komen maar ik mag toch wel verwachten dat een feature die gesupport is beetje redelijk werkt. Zeker van een gigantisch tech bedrijf.
psychicist @matthijsvzetten18 april 2023 13:09
Het hangt nauwelijks nog aan elkaar en is in verre staat van decompositie net zoals de rest van het bedrijf.
readefries @matthijsvzetten18 april 2023 13:14
Ah, is dat 't. Ik dacht dat Teams weer flaky aan 't doen was :)
Verwijderd 18 april 2023 13:17
Niets van gemerkt (longtime firefox user)
Wis zo wie zo na iedere browser sessie alle cookies, geschiedenis, formulieren, etcetera. etcetera

De beste cookies liggen bij mij in het keukenkastje.... en die zijn nog lekkerder ook 🤣
Dark Angel 58 18 april 2023 14:06
... dat cookies een datum kregen die bijvoorbeeld 4130 jaar in de toekomst lag
Hoe kan dat nou??? Maar waarom 4130 jaar precies?

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 29 juli 2024 00:53]


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