Mozilla heeft een update voor versie 112 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. Nieuw in versie 112 is onder meer dat afgesloten tabbladen ook van vorige browsersessies kunnen worden heropend en kan een verborgen wachtwoord nu worden getoond door er met de rechtermuisknop op te klikken. Versie 112.0.1 is verder uitgebracht om het volgende probleem te verhelpen:

Fixed Fixed a bug where cookie dates appear to be set in the far future after updating Firefox. This may have caused cookies to be unintentionally purged. (bug 1827669).

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 112.0.1 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Firefox 112.0.1 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Firefox 112.0.1 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 112.0.1 voor Windows (Engels)

Mozilla Firefox 112.0.1 voor Linux (Engels)

Mozilla Firefox 112.0.1 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 112.0.1 voor Windows (Fries)

Mozilla Firefox 112.0.1 voor Linux (Fries)

Mozilla Firefox 112.0.1 voor macOS (Fries)