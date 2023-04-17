Software-update: Mozilla Firefox 112.0.1

Mozilla Firefox 2019 logo (79 pix) Mozilla heeft een update voor versie 112 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. Nieuw in versie 112 is onder meer dat afgesloten tabbladen ook van vorige browsersessies kunnen worden heropend en kan een verborgen wachtwoord nu worden getoond door er met de rechtermuisknop op te klikken. Versie 112.0.1 is verder uitgebracht om het volgende probleem te verhelpen:

Fixed
  • Fixed a bug where cookie dates appear to be set in the far future after updating Firefox. This may have caused cookies to be unintentionally purged. (bug 1827669).

De volgende downloads zijn beschikbaar:
*Mozilla Firefox 112.0.1 voor Windows (Nederlands)
*Mozilla Firefox 112.0.1 voor Linux (Nederlands)
*Mozilla Firefox 112.0.1 voor macOS (Nederlands)
*Mozilla Firefox 112.0.1 voor Windows (Engels)
*Mozilla Firefox 112.0.1 voor Linux (Engels)
*Mozilla Firefox 112.0.1 voor macOS (Engels)
*Mozilla Firefox 112.0.1 voor Windows (Fries)
*Mozilla Firefox 112.0.1 voor Linux (Fries)
*Mozilla Firefox 112.0.1 voor macOS (Fries)

Mozilla Firefox - about schem op Windows 11

Versienummer 112.0.1
Releasestatus Final
Besturingssystemen Windows 7, Linux, macOS, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 11
Website Mozilla Foundation
Download https://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html#languages
Licentietype Voorwaarden (GNU/BSD/etc.)

Door Bart van Klaveren

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Feedback • 17-04-2023 17:02 0

17-04-2023 • 17:02

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Bron: Mozilla Foundation

Update-historie

09-06 Mozilla Firefox 151.0.4 3
03-06 Mozilla Firefox 151.0.3 3
26-05 Mozilla Firefox 151.0.2 0
22-05 Mozilla Firefox 151.0.1 3
19-05 Mozilla Firefox 151.0 15
08-05 Mozilla Firefox 150.0.2 2
29-04 Mozilla Firefox 150.0.1 21
21-04 Mozilla Firefox 150.0 50
07-04 Mozilla Firefox 149.0.2 10
24-03 Mozilla Firefox 149.0 11
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