Hogwarts Legacy-ontwikkelaar heeft 'momenteel geen plannen voor dlc'

Avalanche Software, de ontwikkelaar van Hogwarts Legacy, heeft 'momenteel geen plannen' om dlc naar de game te brengen. Volgens game director Alan Tew hebben de ontwikkelaars vanwege de drukke voorbereidingen geen tijd gehad om over dlc na te denken.

Tew deelde dit tijdens IGN Fan Fest. Quidditch, de tovenaarssport uit de franchise die momenteel niet speelbaar is in de game, wordt mogelijk dus niet op een later moment alsnog toegevoegd. Wel heeft Hogwarts Legacy eerder deze week zijn eerste post-launch-update gekregen met onder meer prestatieverbeteringen en bug fixes. PS5-spelers beschikken daarnaast over een exclusieve PlayStation-quest in Hogsmeade.

Hogwarts Legacy is gebaseerd op de tovenaarswereld uit de Harry Potter-boeken van J.K. Rowling en verscheen eerder deze maand op de PS5, Xbox Series X/S en pc. Later dit jaar komt de game naar de PS4, Xbox One en Nintendo Switch. Tweakers schreef een review over de roleplayinggame die is uitgebracht onder het Portkey Games-label van Warner Bros.