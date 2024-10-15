Gerucht: AMD introduceert Ryzen 7 9800X3D op 25 oktober

Volgens geruchten staat AMD op het punt om zijn nieuwe generatie X3D-cpu's aan te kondigen. Het chipbedrijf zou op 25 oktober zijn Ryzen 7 9800X3D-cpu aankondigen, een dag na de release van Intels Arrow Lake-desktopchips.

De AMD Ryzen 7 9800X3D wordt naar verwachting als eerste processor aangekondigd, aldus de bekende Chiphell-leaker wjm47196. Hoewel de aankondiging voor eind oktober staat gepland, wordt de release begin november verwacht. Een andere leaker, Hoang Anh Phu, noemt specifiek 7 november als mogelijke releasedatum. Eerder noemde bekende leaker HXL diezelfde datum.

Als de geruchten over de release begin november kloppen, zou AMD zijn X3D-chips deze generatie ongeveer drie maanden na de release van zijn non-X3D-tegenhangers uitbrengen. Dat zou het kortste tijdsbestek tot nu toe zijn. Over de Ryzen 9 9900X3D- en Ryzen 9 9950X3D-modellen, respectievelijk met twaalf en zestien cores, is nog weinig bekend. Het is onwaarschijnlijk dat deze gelijktijdig met de 9800X3D uitgebracht worden, claimt VideoCardz.

Net als voorgaande X3D-generaties krijgt de aanstaande Ryzen 7-variant naar verwachting acht cpu-cores. De Ryzen 7 9800X3D zal gebaseerd zijn op de nieuwe Zen 5-architectuur. Leaker wjm47196 claimt dat de processor een 'hoge' boostclock zal krijgen, maar noemt geen exacte frequentie. De bestaande Ryzen 7 9800X heeft een boostclock van 5,5GHz. Eerdere geruchten claimden een 5,2GHz-boost voor de 9800X3D, maar mogelijk is dat nog niet definitief.

De X3D-processors van AMD zijn daarnaast voorzien van 3D V-Cache, wat neerkomt op extra L3-cache dat boven op de cpu-chiplet wordt gestapeld. In de praktijk levert die extra cache vooral betere prestaties op bij gaming. Eerder deze maand verschenen al enkele vermeende benchmarks van AMD's Ryzen 9000X3D-processors.