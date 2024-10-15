Gerucht: AMD introduceert Ryzen 7 9800X3D op 25 oktober

Volgens geruchten staat AMD op het punt om zijn nieuwe generatie X3D-cpu's aan te kondigen. Het chipbedrijf zou op 25 oktober zijn Ryzen 7 9800X3D-cpu aankondigen, een dag na de release van Intels Arrow Lake-desktopchips.

De AMD Ryzen 7 9800X3D wordt naar verwachting als eerste processor aangekondigd, aldus de bekende Chiphell-leaker wjm47196. Hoewel de aankondiging voor eind oktober staat gepland, wordt de release begin november verwacht. Een andere leaker, Hoang Anh Phu, noemt specifiek 7 november als mogelijke releasedatum. Eerder noemde bekende leaker HXL diezelfde datum.

Als de geruchten over de release begin november kloppen, zou AMD zijn X3D-chips deze generatie ongeveer drie maanden na de release van zijn non-X3D-tegenhangers uitbrengen. Dat zou het kortste tijdsbestek tot nu toe zijn. Over de Ryzen 9 9900X3D- en Ryzen 9 9950X3D-modellen, respectievelijk met twaalf en zestien cores, is nog weinig bekend. Het is onwaarschijnlijk dat deze gelijktijdig met de 9800X3D uitgebracht worden, claimt VideoCardz.

Net als voorgaande X3D-generaties krijgt de aanstaande Ryzen 7-variant naar verwachting acht cpu-cores. De Ryzen 7 9800X3D zal gebaseerd zijn op de nieuwe Zen 5-architectuur. Leaker wjm47196 claimt dat de processor een 'hoge' boostclock zal krijgen, maar noemt geen exacte frequentie. De bestaande Ryzen 7 9800X heeft een boostclock van 5,5GHz. Eerdere geruchten claimden een 5,2GHz-boost voor de 9800X3D, maar mogelijk is dat nog niet definitief.

De X3D-processors van AMD zijn daarnaast voorzien van 3D V-Cache, wat neerkomt op extra L3-cache dat boven op de cpu-chiplet wordt gestapeld. In de praktijk levert die extra cache vooral betere prestaties op bij gaming. Eerder deze maand verschenen al enkele vermeende benchmarks van AMD's Ryzen 9000X3D-processors.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 15-10-2024 13:09
81 • submitter: nzall

15-10-2024 • 13:09

81

Submitter: nzall

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Reacties (81)

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TheGreatAtuin 15 oktober 2024 13:23
Wat mij met name aantrekt is de P/W tijdens gaming, omdat ik tot mijn wenkbrauwen diep in de SFF wereld zit en er belang bij heb dat een goede CPU met een low profile koeler werkbaar blijft. Vind het erg aangenaam dat AMD voor een relatief zacht prijsje het AM4 platform levend houdt. Wellicht schieten ze zich zo in hun voet, ik ben een van die mensen die niet gaat investeren in AM5.
Heb zelf een 5600X3D (souvenir uit de VS), heel vergelijkbaar met de nieuwere 5700X3D, en voor die 40 watt gemiddeld tijdens gamen zit ik op rozen de komende jaren. En gezien de recente reviews van de 5700X3D bewijzen dat deze chip geen bottleneck is voor zelfs de 4090...
Toevallig recent de 14600K review hier nog eens nagekeken en het verschil in verbruik tussen Intel en AMD tijdens gaming is obsceen om te zien.

Ik hoop dat het voor deze nieuwe 9xxx serie ook zo'n goed nieuws blijft. Die gelekte benchmarks zijn Cinebench, en synthetische CPU benchmark =/= gaming performance. In Cinebench niet-inferieur zijn aan reguliere 9xxx serie is alvast goed nieuws.

Aanvullend linkje als het gaat om de meest recente overzichtstabel prestatiescores (@tweakers wellicht zou een efficientie of performance/watt tabel leuk zijn bij het volgend overzicht!)
Senaxx @TheGreatAtuin15 oktober 2024 14:02
Is het lage verbruik belangrijk voor je? Of voor de temperatuur in de ITX of echt het verbruik?

Zelf heb ik namelijk ook een ITX (Dan Case C4 SFX 14.7L) met 7800x3d en 4090FE en dit is prima koel te houden. Dit is wel i.c.m. een 280 AIO voor de CPU. Ondanks dat de 7800x3d een TDP van 120W heeft, trekt deze in de praktijk "maar" 80W onder full load.
TheGreatAtuin @Senaxx15 oktober 2024 14:12
Bij een low profile CPU koeler is verbruik, warmteonwikkeling, en geluidsproductie één. Omdat je geen grote thermal mass hebt wordt de koeler direct heet, en gaat direct enorm loeien bij bepaalde CPU's. Met mijn huidige X3D is dit probleem een stuk minder, t.o.v. mijn vorige 5600x.
Het grappige is dat TDP helemaal niets zegt over daadwerkelijk verbruik, en een volledig fictieve waarde is geworden (ik geef Intel de schuld, sinds s1151 wordt daar steeds meer mee gesjoemeld).

De luxe van grote koeloplossingen is dat twee van bovenstaande drie buitenspel wordt gezet.
Je hebt een 280mm AIO, dus je hebt gelijkwaardige koeling die je ook in een grote behuizing zou hebben. Meanwhile, ik krijg het systeem stil met Noctua L12S (Ghost edition), en een andere pc met een koelertje van slechts 37mm hoog 8)7

Zo'n C4 is een zalige kast, nice!

[Reactie gewijzigd door TheGreatAtuin op 15 oktober 2024 14:17]

sapphire @TheGreatAtuin15 oktober 2024 17:36
Gelukkig is een 7800x3D ook aardig te tweaken waardoor het daadwerkelijk verbruik prima te behappen is. Mijne is niet eens erg beperkt (80watt max, CO -20) maar prima te koelen met en C14S met 120mm fan eronder. Ja die is ruim 35mm hoger dan de L12s maar het verbruik tijdens games is ca 42watt 8)7

Dat is zonder merkbare prestatie verlies dus zet hem op een lager wattage en/of undervolt en het is een prima CPU ook voor SFFPC :?
TheGreatAtuin @sapphire15 oktober 2024 17:41
Yep, volgens mij is het de #1 processor die ik langs zie komen op de SFFPC reddit.
De tweaker in mij wil ook overstappen naar AM5 en naar deze CPU, maar praktisch haal ik er nu gewoon geen voordeel uit. Ik zie inderdaad verschillende mensen die deze CPU prima weten te koelen met een L9a. Zalig toch?
TheGraphic @sapphire16 oktober 2024 12:58
De processor wordt toch sowieso best wel warm omdat hij zich zelf overclocked niet?
sapphire @TheGraphic16 oktober 2024 13:24
Klopt, hij boost tot een bepaalde thermallimit, die kun je overigens ook aanpassen als je de stock limiet te hoog vind.
Prima koelen is in deze dus ook niet perse dat de CPU heel koel is maar meer dat hij op de beoogde clocksnelheden kan draaien zonder te throttlen.
In mijn geval een all-core boost van ca. 5Ghz, en of dat 5050Mhz is of 4950Mhz vind ik persoonlijk dan weer niet zo boeiend en voornamelijk merkbaar in benchmarks maar het scheelt behoorlijk in de warmte productie om de CPU iets te beteugelen :)
SpiceWorm @Senaxx15 oktober 2024 14:13
Idd ik heb een umx1 van jonsbo, 16 liter, 13 liter effectief en daar draaide een 6800xt (250 watt) en een 140 watt 8700k prima in zonder thermal throttling. Wel warm, 85+ graden, maar geen 99. Gewoon met lucht (noctua).
Trygve Redacteur @TheGreatAtuin15 oktober 2024 23:23
Aanvullend linkje als het gaat om de meest recente overzichtstabel prestatiescores (@tweakers wellicht zou een efficientie of performance/watt tabel leuk zijn bij het volgend overzicht!)
Die is er wel :) In CPU BBG: Al onze testresultaten bij het kopje Stroomverbruik en efficiëntie. En voor jou is het derde tabblad van Efficiëntie waarschijnlijk het interessantst. We hebben de testresultaten op deze losse pagina gezet om de adviespagina's zelf nog enigszins compact te houden ;)
TheGreatAtuin @Trygve16 oktober 2024 09:12
He, thanks! Dat is een prachtig overzicht. Ik was tot nog toe gewoon de laatste CPU review erbij aan het nemen 8)7

Als ik jullie een kleine tip mag geven: in alinea 2 van het artikel over beste gamingprocessor verwijzen jullie naar de uitgebreidere testresultaten, maar het is heel zinvol te benoemen dat stroomverbruik en efficiëntie daar ook onder valt!
sdk1985
@TheGreatAtuin15 oktober 2024 14:36
Toevallig recent de 14600K review hier nog eens nagekeken en het verschil in verbruik tussen Intel en AMD tijdens gaming is obsceen om te zien.
Te obsceen om te zien? Gaat over 60W, waar hebben we het dan over? Begrijp me niet verkeerd, wanneer ik 500W op full load voorbij zie komen dan begin ik daar ook van te fronzen. Maar 60W? Als dat vermogens zijn waar je van wakker ligt dan kun je beter je pc uitlaten en niet gamen. Toch? Dat zijn überhaupt vermogens die je met inschakelen van DLSS terug wint.

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 15 oktober 2024 14:36]

TheGreatAtuin @sdk198515 oktober 2024 14:50
Ik vind 40 watt vs 100 watt tijdens gaming een verschil van maar liefst 250%, of je kan het ook zien als "maar" 60 watt. Leuk voorbeeldje van hoe informatie ingekleurd kan worden. De consensus is dat Intel inefficiënt is tijdens gaming. Bouw je een PC voor gaming -> X3D, en niets anders. Zie ook de recente BBG voor gaming processoren.

Op een heel jaar is dat net niks aan stroom: als ik een hypothetische 400 uur game is dat 24 kWh minder, en da's gemiddeld 6 euro 50.

Maar voor mij persoonlijk (sff build) het is ook het verschil tussen een 90mm fan die schreeuwt op 2500 rpm en een CPU die toch oververhit, of een 90mm fan die ingesteld kan worden op een relaxte 1400 rpm max. Da's mij duizend euro waard.
sdk1985
@TheGreatAtuin15 oktober 2024 15:05
Dat het probleem met relatieve percentages, daardoor lijkt iets veel terwijl het in werkelijkheid zo kan zijn dat het weinig voorstelt.

Je redeneert IMO te veel vanuit jezelf. Ik vind herrie ook niet fijn, maar de aartsvijand van herrie is niet 60W maar juist SFF. Ik heb hier een vrij grote Dark Base 700 kast die al zijn hele levensduur op fan speed 1 draait. Daarmee draaien de Silent Wings 3 140mm PWM fans op 450-500 rpm, onhoorbaar dus. Of je nu wel of geen 200W door je cpu jaagt , nog steeds hoor je het niet. De CPU koeler is een Scythe Mugen PCGH edition die maximaal 800 rpm draait en dus op full load in die kast volledig onhoorbaar is. Je kunt dus met 220W renderen en als nog kun je niet vertellen of je pc aan of uit staat.

De enige fan die je bij mij gaat horen is de 4070 nadat deze opwarmt, bij sommige games blijven de fans langdurig uit en is de pc dus volledig stil.

Persoonlijk kijk ik meer naar idle verbruik omdat voor mijn use case de pc gewoon heel erg lang aanstaat elke dag terwijl het aantal gaming uren beperkt is. Overigens valt die bij de 14600K ook tegen, de serie ervoor kon je met een beetje tuning onder de 5W krijgen, zie forumtopic: Het grote zuinige server topic - deel 3. Sterker nog er zijn mensen die een Intel systeem op 2.5w krijgen. Maar ook dat is natuurlijk geen rationele zorg.

Wat voor GPU gebruik je dan? De kans is groot dat je daar snel meer dan 60W kunt winnen...

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 15 oktober 2024 15:07]

TheGreatAtuin @sdk198515 oktober 2024 15:18
Top, ik ben blij dat je tevreden bent met je 14600K. Je hebt een fijn voordeel als je het een dikke, stille kast kan zetten. Ik heb plaats voor zo'n kanjer, maar ik verkies gewoon SFF want sexy.

Ik hoop niet dat je je aangevallen voelt: niet mijn bedoeling. Je leest toch dezelfde reviews die ik lees? De consensus is - en blijft - dat Intel voor gaming niet slecht is, maar inefficient en niet goedkoper dan de concurrent. Met 13e generatie was intel helemaal belachelijk bezig, en de efficientiesprong naar 14e generatie is klein maar aanwezig. Neemt niet weg dat de 3d V-cache een (gepatenteerd) voordeel biedt waar Intel niet tegenop kan boksen.

Wil je de pc nog voor renderen, CPU-intensieve taken gebruiken, dan zijn er naargelang de gebruikte software twintig valide CPU's om te kiezen.
Bij introductie heeft intel zijn 14e generatie K-processoren ook heel rap moeten afprijzen om te concurreren. Het siert AMD niet dat ze hun 7xxx X3D chips juist duurder hebben weggezet. Kwestie van profiteren van je nieuwe positie als top dog.

Ik ga zelf geen gram meer winnen op GPU of efficientiegebied. Niet met mijn 4070 + undervolt + platinum rated PSU. Geen RGB, geen poespas. Staat alleen aan als ik game.

[Reactie gewijzigd door TheGreatAtuin op 15 oktober 2024 15:23]

sdk1985
@TheGreatAtuin15 oktober 2024 15:41
Ik denk dat er een misverstand is ontstaan. Ik heb namelijk geen 14600K en heb daar ook verder geen belang bij. Ik kan mij simpelweg niet druk maken over 60W. Wellicht dat dit anders zou zijn wanneer ik ook SFF zou neerzetten maar aangezien ik allergisch ben voor fan herrie zie ik dat niet snel gebeuren. Ik zet het ding gewoon op de grond onder het bureau en wil verder niks horen :X .

Ik heb overigens een overgeclockte 8700K uit 2017 die veel langer mee gaat dan ik had verwacht. Ik sta op op het punt deze te vervangen en had al langer een 7800X3D in gedachten. Nu het moment daar is dat ik een game tegen ben gekomen waarbij mijn cpu tekort schiet, The Crusta alpha versie, is de 7800X3D helaas van 300 naar 400 euro gestegen. De timing lijkt niet de beste nu, ik had hem eerder goedkoper verwacht zoals meestal het geval met AMD cpu's. Dus ik wacht nu even af wat er gaat gebeuren met de 9 serie en de nieuwe Intel serie.

Als je al een 4070 hebt dan valt daar inderdaad niks meer te winnen :).

[Reactie gewijzigd door sdk1985 op 15 oktober 2024 15:42]

TheGreatAtuin @sdk198515 oktober 2024 15:50
Whoops, te snel geconcludeerd van mij ;) De 8700k is een van die grote namen, kan me voorstellen dat die het nog prima doet.

Dan is een van je opties idd wachten tot 9xxx uitkomt, en een kaarsje aansteken dat dat de prijzen van 7xxx dan lager worden. Bizar om te zien dat de 7800x3d gestegen is van 330 euro (laagste punt) naar 444 nu. Schaarste en het is bekender aan het worden dat dit dé CPU to beat is nu.

Wellicht is dit een leuk alternatief:
De 7600X3D is in europa ook leverbaar bij deze duitse retailer. 310 euro is fors minder dan de 440 die de 7800x3d nu kost.

Derde alternatief - controversieel - is een 'tussenoplossing' met een leuk AM4 bordje + 5700X3D. Bijkomend voordeel: goedkoop DDR4 @ 3200mhz geheugen. Die CPU is geen bottleneck voor zelfs een 4090, dus die gaat ook nog wel jaren mee ;)
peke @TheGreatAtuin15 oktober 2024 22:27
Of upgraden naar een 2e hands 9900k en de 8700k doorverkopen op V&A.
Orogima @sdk198516 oktober 2024 16:53
8700K is nog steeds een top cpu. Ik heb deze ook nog steeds. Gedelid en overclocked naar 5.1 ghz all core. Gaat niet boven te 80 graden celcius. Maar ik ga waarschijnlijk ook een upgrade doen naar de 9800x3d. Gewoon omdat de GPU (2080ti) nu toch wat aan het verouderen is en om toch het maximum uit de next gen GPU te kunnen halen.
D-Day @TheGreatAtuin15 oktober 2024 14:19
stroomverbruik van de 5600X is bijna hetzelfde :P
mine mine
TheGreatAtuin @D-Day15 oktober 2024 14:25
Die CPU had ik hiervoor ook. Voor mij was overstap naar X3D een geweldige upgrade.
D-Day @TheGreatAtuin15 oktober 2024 16:53
Thx! nu nog ff een koper voor mijn 5600x vinden...
goarilla @TheGreatAtuin15 oktober 2024 16:21
Wow hoe heb je dat gedaan ik heb een 2de handse ryzen 3600 gekocht van mijn schoonbroer (ja ik zat nog op Bulldozer 4 maand geleden als het niet later was). Deze gecapped op max 75% CPU (Windows Energy Plan) en PBO uitgezet. Nog wat gespeelt met het afzetten van cores en SMT maar dat had niet het gewenste effect op stroomverbruikt ivg met de Piledriver/Bulldozer architecture. Undervolten heb ik nog niet gedaan, omdat het ook een pak ingewikkelder lijkt te zijn geworden, maar ik ben wel content met de sprong die is gemaakt van FX 8350 -> Ryzen 5 3600 ookal heb ik die laatste gelimiteerd tot maximum 2700 mhz. Maar ik zit dus rond een 60W (idle) -> 105W (prime95+ stress test). En dat heb ik nodig want met de default cooler, in een kleinere kast, wordt deze desondanks serieus warmer ~ 78C zonder de frequentielimiet. En dat is wel bijzonder: een serie ansible commando's dat vroeger bijna 2 minuten duurde is nu gedaan na 10s. En het stroomverbruik bij de de Bulldozer was ~ 100 (idle) ->200W met gemiddeldes eerder richting 200. Terwijl het hier juist omgekeerd is. Maar enige tips .. als je deze verbose dump hebt kunnen doorstaan .. worden altijd geapprecieert.
TheGreatAtuin @goarilla15 oktober 2024 17:17
Undervolten op Zen 2 / 3 is eigenlijk best makkelijk, je hebt een 3600 zonder X, dus je moet via bios of via Ryzen Master aanpassen.
Als ik me niet vergis (diep graven voor informatie hier) is het Vcore in de bios op ~1.2V zetten en klaar. Als je een minder goede chip hebt, 1.25V. Da's 90% van het werk, en voor mij was dat toen genoeg. Finetunen is leuk, maar optioneel.
Je moet wel die andere settings terug op standaard / auto zetten.

Edit: ik lees inderdaad, Vcore op "static" zetten en 1.2V. Kan wel zijn dat je idle verbruik wat omhoog gaat, maar niet schrikbarend veel.
xorpd @goarilla16 oktober 2024 11:15
Kun je niet beter gewoon de ECO mode aanzetten in de BIOS? Stukken eenvoudiger, minder beperkt en waarschijnlijk ook nog eens zuiniger.
biggydeen2 @TheGreatAtuin15 oktober 2024 16:25
Waarom is de 5700x3d nog wel beschikbaar en de snellere 5800x3d niet meer?
TheGreatAtuin @biggydeen215 oktober 2024 17:06
Ik denk eerlijk gezegd dat ze te veel op elkaar lijken.
De 5800X3D is misschien ook "te goed' en AMD wil waarschijnlijk hun klanten liever op een nieuw AM5 systeem zien. Sneaky.
JeroenNietDoen @biggydeen215 oktober 2024 18:47
Dat heeft te maken met de tegenvallende resultaten van Ryzen 9000 serie. Na release kwam er een run op 5800X3Ds, van mensen die besloten niet over te stappen en op AM4 te blijven en daar dan het maximale uit te halen.
saucemarocain @JeroenNietDoen15 oktober 2024 23:14
Niet alleen dat, ook met de fabrieksfouten in de Intel 13th+14th gens heb ik veel mensen naar AMD zien overstappen.
tw_gotcha @TheGreatAtuin15 oktober 2024 17:40
ik heb hetzelfde maar dan voor werk. Ik heb een 5950x voor zwaar rekenwerk, undervolt met ingestelde PBO waardes en dat werkt prima. De energie gemeten aan de stekker was in het verleden meer dan 10% van mijn totaal jaarlijks, en dat bij electrisch koken. Dus ik vind het ook belangrijk dat de energie laag ligt. Ik heb wateerkoeling dus ik kom niet boven de 68 graden bij 100% belasting. Ik ben van sff naar ietsje groter gegaan nadat ik mij itx bordje gemold had met een uitschietende schroevendraaier!

[Reactie gewijzigd door tw_gotcha op 15 oktober 2024 17:47]

d3x 15 oktober 2024 13:22
hieronder een youtube met aanpassingen van de zen 5 en 3Dcache wat toch zeer interessant is voor wie alles graag technisch opvolgt

YouTube: ZEN 5 has a 3D V-Cache Secret

met dank aan @Floriss om dat te delen in ander nieuws
RedBull 15 oktober 2024 13:15
Ik had eerder ergens gelezen dat deze nieuwe x3d CPU niet veel beter is dan de AMD CPU´s die er al zijn.
Vlizzjeffrey @RedBull15 oktober 2024 15:09
Dan heb je het bericht wat daar over ging verkeerd begrepen, toegegeven, de titel was verwarrend.\

Dat artikel waar jij het over hebt ging er juist over dat de nieuwe 3d cpu's niet langzamer zijn in cinebench dan de reguliere cpu's, waar de huidige en vorige generatie 3d cpu's langzamer waren in cinebench dan de reguliere cpu's door de lagere klok frequentie.

Met andere woorden de nieuwe 3d cpu's zijn nog beter dan de huidige.
Fugitive2008 @RedBull15 oktober 2024 13:19
De voorraden van de vorige generaties zijn op aan het raken (allen zijn in prijs gestegen en niet een beetje ook) dus AMD gaat deze echt de markt op pushen (terecht vanuit hun oogpunt). zonde ik wil wellicht wel mijn 3600x upgraden naar een 5800x3d alleen dat heb ik me iets te laat bedacht :)
Numpienick @Fugitive200815 oktober 2024 13:33
De 5700X3D (https://tweakers.net/pric...yzen-7-5700x3d-boxed.html) is nog wel een optie. In principe dezelfde cpu, maar iets lager geclockt en daardoor ongeveer 4% langzamer dan de 5800X3D volgens techspot (https://www.techspot.com/review/2801-amd-ryzen-5700x3d/).

Maarja, als het budget het toelaat is upgraden naar AM5 wellicht een betere keuze met veel meer opties voor de komende paar jaren.

[Reactie gewijzigd door Numpienick op 15 oktober 2024 13:35]

Darkstriker @Numpienick15 oktober 2024 15:24
De vraag is natuurlijk of je een 7800X3D (of beter) nodig hebt. De 5800X3D en 5700X3D zijn nog steeds best krachtig en er zijn niet echt veel games in die het niet genoeg is voor 120+ FPS. Als je al op AM4 bent en nog geen X3D hebt, dan is de 5700X3D gewoon onveslaanbaar kwa value en de enige noemenswaardige upgrade is de 7800X3D (en tot op zeker hoogte de 7600X3D).

Als nieuw platform zou ik inderdaad ook iedereen AM5 aanraden, maar daar kun je beter wachten op de 9800X3D. Met de huidige prijzen is de 7800X3D een beetje belabberd. Als de 9800X3D uiteindelijk geen goede upgrade is, dan kun je altijd nog uitwijken naar bijvoorbeeld een 7700(X), die met krap boven de €200 ook uitstekende waarde leveren.

[Reactie gewijzigd door Darkstriker op 15 oktober 2024 15:28]

Numpienick @Darkstriker15 oktober 2024 15:38
Absoluut mee eens. 7xxx is helaas lastig te verkrijgen momenteel en de koning 7800X3D zal waarschijnlijk afgelost worden door de 9800X3D. De prijs daarvan is helaas wel wat hoog in het begin ben ik bang, dus het is jammer dat de 7800X3D nu zo schaars is. Een 7600x is alsnog wel een goeie CPU die nog wel goed geprijsd verkrijgbaar is om te beginnen op AM5.

Ik heb zelf ook een 5800X3D en heb er niks over te klagen en heb hem ook aangeraden bij meerdere vrienden van mij. Alleen zijn AM4 en DDR4 zo langzamerhand wel aan hun einde gekomen, dus zou ik daar niet veel geld meer in te steken. Maar als je nog even vooruit kan met de rest van je pc, niet een 4090 hebt en een makkelijke upgrade wilt... de 5700X3D is top.
goarilla @Numpienick15 oktober 2024 16:33
Dit vind ik zo raar, ben ik gewoon superoud ofzo. Ik ben dus juist verhuist van een DDR3/AM3/Bulldozer -> DDR4/AM4/Ryzen 3600. En voor mij is het belangrijkste dat ik dezelfde maar liefst betere prestaties heb voor (substationtieel) minder energieverbruik want bijna alles wat ik doe kan ik doen op een PIV Northwood.
Nieuwere games eerlijk gezegd ... ze interesseren mij niet; er zijn altijd gambling mechanics, crinchy FMV's, saaie levels, continue online play en dus constant noodzakelijk om te blijven spelen want ooit trekken ze de stekker eruit. Dan liever HL1,HL2 nog een keer spelen of RocketLeague, of een snes spel.. Al de rest ... de enige applicatie die misschien meer en meer CPU vragen zijn de browsers. Is dat niet spijtig !!!
En ook dat heb ik eigenlijk niet nodig. Ik doe het gros van mijn dingen in vim en een bash terminal.
Numpienick @goarilla15 oktober 2024 16:55
Het mooie aan een computer is dat het voor zoveel verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Daardoor zijn er ook veel verschillende doelgroepen, waaronder de low power users zoals jij die meer baat hebben bij iets met prima kracht en weinig stroomverbruik. Ik doelde meer op (moderne) gamers, aangezien dat ook de doelgroep is van de X3D CPU's. Deze CPU's zijn gemaakt om games zo goed mogelijk te kunnen spelen.
Darkstriker @goarilla15 oktober 2024 17:27
De X3D CPUs zijn ook enorm zuinig voor hun prestaties. De 5700X3D zal in de praktijk pakweg 30-40% sneller zijn bij hetzelfde verbruik (wat bij de 3600 al niet hoog is). Als je hem in de 35W eco-mode zet, zal ie nog steeds betere prestaties leveren dan de 3600 en een stuk minder verbruiken.

Maar voor web-browsing en retro en casual e-sports gaming zou ik ook niet upgraden. Da's het niet waard. Voor toepassingen die op stokoude single-core CPUs nog soepel lopen haal je uit de moderne CPUs ook helemaal geen noemenswaardige powersavings meer. Toegegeven, Bulldozer was krankzinning onzuinig maar dat is al sinds de eerste Ryzens niet echt meer een probleem en vanaf Zen2 al helemaal niet meer.
jaaoie17 @Numpienick15 oktober 2024 18:22
Het kan ook met 4090 hoor. heb zelf ook een 5800x3d.
Mortov Molotov @jaaoie1715 oktober 2024 20:26
Geen bottle neck?
jaaoie17 @Mortov Molotov15 oktober 2024 20:52
Geen idee hoever het nog een bottleneck vormt. Ik kwam van een 3900x. Tis wel een fps boost sinds er een 5800x3d inzit.
Mortov Molotov @jaaoie1715 oktober 2024 20:56
Ik heb ook een 3900x. Te lang getwijfeld over aankoop 5800x3d, en nu is het helaas, pindakaas 🤔
Numpienick @jaaoie1716 oktober 2024 09:34
Ja ik had dat wat vreemd verwoord, want een 5800X3D kan nog steeds prima overweg met een 4090. Ik bedoelde meer dat je met een dikke GPU zoals dat de grootste verschillen gaat zien tussen de 5800X3D en 7800X3D (of als je veel e-sports titels speelt). Je bent daarmee namelijk niet gauw gelimiteerd aan je GPU.

En tjah als je al 2k neer legt voor een grafische kaart, wil je ook het uiterste eruit halen toch? ;)
jaaoie17 @Numpienick16 oktober 2024 09:36
Had eigenlijk geen zin om alles te vervangen. Weer alles uitbouwen. Dan is de 5800x3d de makkelijkste weg.
Hans1990
@Numpienick15 oktober 2024 14:02
En de gemiddelde prijs van die chip begint ook al te stijgen, samen met niet voorraadig bij de goedkoopste aanbieders.

Dus waarschijnlijk over paar maanden is die ook (uit)verkocht.. AM4 als premium maar ook budget gaming platform zal er wel snel uit gaan.
Numpienick @Hans199015 oktober 2024 14:44
Ja ook die gaat nu alweer langzaam omhoog dus dat zou ook niet meer lang duren. Dat is wel jammer, maar we hebben er erg lang van kunnen genieten. Toen ik mijn eerste pc bouwde op AM4 in 2017 had ik niet gedacht dat ik 7 jaar later nog een moderne CPU voor hetzelfde moederbord zou kunnen halen. Laat staan een CPU die nog heel goed mee kan doen met de latest en greatest (in games). En dat zonder dat ik andere nieuwe componenten zou moeten halen (mits mijn moederbord het niet had begeven...)

Intel klanten van die tijd zijn alweer een paar moederborden verder....
Fugitive2008 @Numpienick15 oktober 2024 13:38
Ja roerend met je eens hoor, ik moet eens bekijken wat 'zin' heeft met pas een kleintje die rondkruipt en de tijd die ik heb :)
cmegens @Fugitive200815 oktober 2024 14:09
Uit ervaring kan ik je zeggen: geen :)
Veyrah @cmegens15 oktober 2024 15:34
Oef. Ik heb net een upgrade gedaan en heb een kleine op komst.
Who Am I? @cmegens15 oktober 2024 15:58
Haha, dat kan ik alleen maar bevestigen. Vergeet het maar! Al kwam ik na de eerste nog wel eens toe aan gamen, na de tweede was het voorbij. Over Assassin's Creed Valhalla doe ik inmiddels al 2 jaar😅. Ik heb van horen zeggen dat het ooit wel weer gaan kunnen🙈
goarilla @Who Am I?15 oktober 2024 17:04
Maar ... binnen een paar jaar coop spelen met je kroost ? Of misschien zelfs competitive :D
Ryuuken @Who Am I?16 oktober 2024 07:15
De mijne zijn nu 9 en 11 en ondertussen lukt dat wel al weer 😅.
We spelen ook al sommige games samen, zoals Minecraft. Heerlijk
Shifra @Fugitive200815 oktober 2024 15:09
Zou vraag & aanbod goed in de gaten houden komen ze genoeg voorbij voor een leuk prijsje.
Olaf van der Spek @RedBull15 oktober 2024 13:18
De 7800X3D is echter flink in prijs gestegen, waarschijnlijk doordat de productie gestopt is.

uitvoering: AMD Ryzen 7 7800X3D Boxed

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 15 oktober 2024 13:19]

Inflatable @Olaf van der Spek15 oktober 2024 18:28
Als dat klopt dan had AMD dat wel iets beter mogen oplossen door niet te vroeg en/of teveel te stoppen met de productie van het oude 7800X3D model richting de lancering van de nieuwe 9800X3D.. Maar kennelijk hebben ze daar dan niet de capaciteit voor ofzo..

Hoe dan ook, als je nu een 7800X3D had willen kopen gewoon nog heel even wachten dus op de nieuwe 9800X3D.. Zeker nu de 7800X3D zo in prijs is gestegen heeft het weinig zin meer om die te kopen.. Alleen in noodgevallen waarbij je echt totaal niet kan wachten..
Marcievg @RedBull15 oktober 2024 13:19
In de laatste alinea van dit artikel wordt dit benoemd en staat er een link naar dit bericht
mr.Millenarian @RedBull15 oktober 2024 13:20
Dat was 12 oktober hier op Tweakers misschien.... Ik denk dat je beter kunt afwachten tot de 9800X3D er daadwerkelijk is en getest is waarvoor deze gemaakt is. Namelijk gamen.
MPIU8686 @mr.Millenarian15 oktober 2024 13:26
Zijn ook perfect voor wie allerlei grafische bewerkingen doet, deze kun je dan in combo plaatsen met zelfs oudere GPU's die laag in aankoopprijs staan terwijl ze toch nog topprestaties geven.
Klaus_1250 @RedBull15 oktober 2024 13:56
Nee, juist andersom. Ze prestaties waren juist boven verwachting voor zaken waar de X3D normaal minder in presteerde.

Het nadeel van de X3D is dat de kloksnelheden lager liggen en idle verbruik hoger ligt, en daardoor minder presteert in benchmarks waar er geen voordeel uit het extra L3 cache gehaald word.
Dat negatieve verschil lijkt bij deze 9000 generatie kleiner als bij de vorige 7000 generatie.

Maar hoe de 9000 presteert in benchmarks waar de X3D normaliter in het voordeel is, is nog niet bekend.
sn3lders @RedBull15 oktober 2024 15:38
Waarom zouden ze dan een x3d variant uitbrengen en waarom maakte het de 7000 serie wel veel sneller?
Villean 15 oktober 2024 15:24
Weet iemand hoe het zit met de geheugen controller op Zen 5 tegen over die van Zen 4? Ik heb nu 128GB Ram met 7950X. Het lukt niet om dit enigsinds normaal te clocken is dit beter in Zen 5?
Kalis @Villean15 oktober 2024 16:58
Nee de I/O die is hetzelfde helaas, dus dual rank en dual sided geheugen is erg taai voor de memory controller.
Villean @Kalis15 oktober 2024 19:30
Tnx!
tja 15 oktober 2024 14:03
begreep ik het nu goed dat de X3D goed is voor gaming en de Non 3D beter is voor productivity en content creation of haal ik dingen door elkaar. ik dacht ook gehoord te hebben dat dit niet perse zo is. ik kijk naar de 9950X3D als optie.
ArcticWolf @tja15 oktober 2024 15:10
Dat komt omdat de X3D cpu's wat lager geklokt zijn, maar ze zijn super efficiënt in taken.

Deze video is wel interessant, want het lijkt dus dat de nieuwe generatie X3D cpu's hoger geklokt zijn dan verwacht:
YouTube: Ryzen 9800X3D and 9950X3D gaming and Cinebench benchmarks!!!
PatrickH89 @tja15 oktober 2024 14:15
Is niet per se zo, maar de X3D varianten waren over het algemeen wat lager geklokt (of niet beschikbaar met een hoger aantal cores).
_hennes @PatrickH8915 oktober 2024 17:44
Lager geklokt omdat de cache boven de CPU cilet zat heet werdt en hitte gevoeli was.

6 of 8 cores.
1x CCD
1x extra cache

12 of 16 cores
2x CCD
1 extra cache boven een CCD.

Sommige spellen profiteren van extra cache en in dus sneller in X3D.
Sommige spellen of programma's niet. Die profiteren niet en hebben last van de laere klok.

Met de nieuwe serie zou de klok niet trager zijn en twee keer extra cache. Dus altijd even snel en soms sneller. Maar vast ook duurder.
Beat The Best @tja15 oktober 2024 14:26
9950x3d moet je even wachten op uitgebreide reviews.

Dit is straks de eerste CPU met 2 losse chiplets met elk hun eigen 3d cache. Of dat helemaal vlekkeloos gaat werken is de vraag.

ik geloof dat 9900x3d en 9800x3d beide 1 chiplet met 3d cache hebben.
MPIU8686 15 oktober 2024 13:23
Tja, logisch dat ze voortbouwen op hun topsegment van Ryzen 7 CPU's .. wat een gameprestaties ook, zelfs in combo met een oudere RTX2080Ti concureren ze er Intel mee af terwijl het stroomverbruik binnen de perken blijft .. :)
Darthpaulx 15 oktober 2024 14:00
Ik hoop dat de 7800X3D hierdoor prijs omlaag gaat. Want die is voor de black Friday in prijs gestegen.
Deze is niet veel sneller.
Beat The Best 15 oktober 2024 14:27
ik zit nog op het am4 platform, en zit de komende jaren echt nog wel goed.

ik moet mijn moederbord, ram, CPU tegelijk gaan vervangen. voor een duurdere optie terug.
ik zit voorlopig nog wel eventjes uit. 5800x3d + 4090 is echt voldoende voor 4k 120hz. en ik zie mezelf de komende jaren geen 8k scherm kopen.
DeBers @Beat The Best15 oktober 2024 14:29
Zou ik ook wel willen. Echter zijn de AM4 x3d's nu nergens meer te koop :(
kujinshi
@DeBers15 oktober 2024 14:57
Bottlenecked je CPU, of is de GPU de limiet nog?

Testen tussen een 5800x3d en een 9700X maakt de laatste toch wel sneller is in games. En daarmee de betere aankoop. Wellicht wachten nu tot 9800X3D uitkomt.

YouTube: Ryzen 7 5800X3D vs. 9700X, 3D V-Cache Still Going Hard!
Luxurydiver 15 oktober 2024 14:45
Ik game nu op een 7700X met een 4090 om alle games op 4k te spelen. Ben benieuwd naar de snelheidswinst op 4k en of het voor mijn use case interresant is om te upgraden.
Nephalem82 @Luxurydiver15 oktober 2024 18:35
Op 4k maakt cpu ontzettend weinig uit. Gpu des te meer.
jking87 @Nephalem8215 oktober 2024 20:39
Als je 5090 heb gaat het wel uitmaken

5080, 4090 valt mee
Nephalem82 @jking8715 oktober 2024 21:22
Speculatie. Eerst zien dan geloven.
Inflatable 15 oktober 2024 18:18
Ik ben erg benieuwd naar deze nieuwe CPU als opvolger van de bekende en populaire 7800X3D.. Het wordt waarschijnlijk mijn volgende processor zodra ik mijn huidige (game) PC weer ga upgraden zodra de nieuwe Nvidia RTX 50-serie videokaarten ook te koop is, waarschijnlijk een RTX 5080 of zelfs 5090.. Dat zal dus ergens begin volgend jaar worden..

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