'Apple wil developers laten betalen voor iOS-apps die gesideload kunnen worden'

Apple is naar verluidt van plan om ontwikkelaars een vergoeding te laten betalen als ze iOS-apps aanbieden die buiten de App Store gedownload kunnen worden. Als gevolg van de Europese Digital Markets Act moet Apple het sideloaden van apps vanaf maart toestaan.

Als ontwikkelaars gebruikers via hun site iOS-apps laten downloaden en zo de App Store omzeilen, wil Apple daar alsnog een vergoeding voor eisen. Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van gesprekken met ingewijden. De krant schrijft dat het bedrijf 'zichzelf de mogelijkheid gaat geven om toezicht te houden op iedere app die buiten de App Store wordt gedownload'.

Het is onduidelijk hoe Apple dit precies van plan zou zijn. Ook wordt niet genoemd hoe deze vergoedingen eruit moeten komen te zien. Voor apps in de App Store moeten ontwikkelaars een percentage van de omzet aan Apple geven; mogelijk gaat het bedrijf dat ook voor gesideloade apps eisen. The Wall Street Journal schrijft dat Apple zijn plannen om te voldoen aan de Digital Markets Act wel eerst nog aan de Europese Commissie moet voorleggen. Pas als deze ze heeft goedgekeurd, mag de techreus ze ook daadwerkelijk implementeren.

De mogelijkheid om apps op Apple-apparaten te sideloaden wordt in de iOS 17.4-update verwacht. Vermoedelijk krijgen alleen gebruikers in de Europese Unie deze optie. De Digital Markets Act treedt vanaf 7 maart in werking. Naast apps mogen ontwikkelaars door deze wet ook aanbiedingen en contracten buiten de App Store om aanbieden. Zo mag Spotify vanaf maart gebruikers die via de iOS-app een abonnement willen afsluiten, verwijzen naar zijn eigen website. Daarmee omzeilt Spotify de dertig procent commissie die het aan Apple moet afdragen als gebruikers rechtstreeks via de app een abonnement zouden afsluiten.