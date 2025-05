Apple schrapt Sign In with Apple-verplichting en komt met nieuwe voorwaarden

Apple laat ontwikkelaars voortaan zelf kiezen of ze Sign in with Apple willen toevoegen aan hun apps, of niet. Deze inlogwijze werd tot voor kort opgelegd zodra ontwikkelaars gebruikmaakten van inlogopties van derden. Het Amerikaanse bedrijf stelt in ruil wel enkele voorwaarden.

Uit de vernieuwde richtlijnen blijkt dat ontwikkelaars die inlogopties van derde partijen of socialemediabedrijven gebruiken in hun app, vanaf nu een inlogoptie moeten aanbieden waarbij er aan minimale dataverzameling wordt gedaan. Deze optie moet de gebruikers ook de mogelijkheid bieden om hun e-mailadres af te schermen en ze mogen ook niet getrackt worden tijdens het gebruik van de app.

De nieuwe voorwaarden zijn niet altijd van toepassing. Ze vervallen bij apps van bedrijven die hun eigen manier van inloggen gebruiken en bij apps van educatieve en professionele organisaties die enkel educatieve en professionele accounts gebruiken. De voorwaarden zijn ook niet van toepassing bij apps met een identificatiesysteem dat ontwikkeld en geverifieerd is door een overheid of door bedrijven.

De inlogwijze Sign in with Apple is 2019 geïntroduceerd. De functionaliteit maakte onderdeel uit van iOS 13. Apple claimt dat er aan minimale dataverzameling wordt gedaan en dat gebruikers van Sign in with Apple niet getrackt worden bij het gebruik van de app.