Gigabyte introduceert vier nieuwe RTX 40-Super Eagle Ice-videokaarten

Gigabyte heeft vier nieuwe gpu’s aan zijn Eagle Ice-productlijn toegevoegd: de RTX 4060 Eagle OC Ice 8G, de RTX 4060 Ti Eagle OC Ice 8G, de RTX 4070 Super Eagle OC Ice 12G en de RTX 4070 Ti Super OC Ice 16G. Het gaat in alle gevallen om witkleurige videokaarten met drie ventilatoren.

De Gigabyte GeForce RTX 4060 Eagle OC Ice 8G is een variant van de reguliere Nvidia GeForce RTX 4060-videokaart met 8GB-werkgeheugen. De afmetingen van de grafische kaart bedragen 272x115x40mm. De boost clock van deze videokaart ligt volgens de fabrikant op 2505 MHz. De RTX 4060 Eagle OC Ice 8G heeft een 8-pinsconnector, twee DisplayPort 1.4a-aansluitingen en twee hdmi 2.1a-connectors.

De Gigabyte RTX 4060 TI Eagle OC Ice 8G is dan weer een variant van de Nvidia GeForce RTX 4060 TI met 8GB-werkgeheugen. Deze gpu meet 272x115x41mm. De boost clock van deze videokaart ligt volgens Gigabyte op 2550 MHz. De RTX 4060 TI Eagle OC Ice 8G komt een 8-pinsconnector, twee DisplayPort 1.4a- en twee hdmi 2.1a-aansluitingen.

De afmetingen van de Gigabyte RTX 4070 Super Eagle OC Ice 12G bedragen 261x126x50mm. De boost clock van deze gpu bedraagt 2535MHz en de kaart beschikt volgens de fabrikant over een 16-pinsconnector. De RTX 4070 Super Eagle OC Ice 12G is uitgerust met drie DisplayPort 1.4a-aansluitingen en een enkele hdmi 2.1a-connector. De RTX 4070 Ti Super OC Ice 16G heeft dezelfde afmetingen, namelijk 261x126x50mm. De boost clock van deze gpu bedraagt volgens Gigabyte 2640MHz en de videokaart komt ook met een 16-pinsconnector, drie DisplayPort 1.4a-aansluitingen en een enkele hdmi 2.1a-connector. Hoeveel de videokaarten moeten kosten, is niet duidelijk.

Nvidia heeft begin dit jaar de RTX 4070 Super, 4070 Ti Super en 4080 Super geïntroduceerd. Deze gpu's krijgen meer CUDA-cores dan hun non-Super-tegenhangers en in het geval van de RTX 4070 Ti Super ook meer geheugen.