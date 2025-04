Nvidia GeForce RTX 4060 verschijnt bij Europese webwinkel voor 349 tot 499 euro

Nvidia's GeForce RTX 4060-videokaart is voor het eerst verschenen bij een Europese webwinkel. De komende desktopvideokaart staat op een Finse webshop te koop voor 349,90 tot 499,90 euro. De videokaart komt op donderdag 29 juni officieel uit.

De Finse webwinkel in kwestie heeft vroegtijdig verschillende RTX 4060-modellen online gezet, merkte Duitse techwebsite PC Games Hardware op. Daaronder vallen varianten van ASUS en Gigabyte in verschillende prijssegmenten.

Van beide fabrikanten staat bijvoorbeeld een instapmodel van 349,90 euro in de webwinkel: een RTX 4060 Dual van ASUS en een WindForce OC-model van Gigabyte. Een ASUS ROG Strix-variant staat daarnaast in de webwinkel voor 499,90 euro. Tussen die uiterste prijzen staan verschillende andere videokaarten met prijzen tussen de 360 en 420 euro in de winkel.

Nvidia kondigde zijn komende GeForce RTX 4060 vorige maand al aan, samen met de RTX 4060 Ti. De videokaart krijgt een AD107-gpu met 3072 CUDA-cores en 8GB GDDR6-geheugen op een 128bit-geheugenbus. Nvidia zei eerder al dat de videokaart een adviesprijs krijgt vanaf 329 euro voor de instapmodellen. Het bedrijf komt zelf niet met een Founders Edition-referentiekaart van de RTX 4060. De videokaart zou aanvankelijk in juli verschijnen, maar die release werd onlangs vervroegd naar 29 juni. Er verschenen deze week al benchmarkresultaten van de RTX 4060 in Geekbench.