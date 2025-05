Ziggo meldt storing met GO-tv-streamingdienst

Ziggo zegt een storing te hebben met de GO-tv-dienst. Gebruikers zeggen dat de app niet werkt en ze daardoor geen tv kunnen kijken. Het bedrijf zegt de storing te onderzoeken. Het is niet bekend wat de oorzaak van de storing is.

Het bedrijf meldt sinds 20.20 uur het probleem te onderzoeken. In ieder geval de GO-tv-app lijkt voor klanten niet te werken. Gebruikers krijgen als foutcode CS2010, wat zou aangeven dat het abonnement van de klant niet wordt herkend.

We hebben het probleem in onderzoek en doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen! Sorry voor het ongemak 😔