Moederbedrijf Ziggo wil ontwikkeling software settopboxen uitbesteden

Een van de moederbedrijven van de Nederlandse kabelaar VodafoneZiggo, Liberty Global, wil de ontwikkeling van de software van settopboxen uitbesteden. De ontwikkeling van nieuwe functies voor de Mediabox Next en Next Mini komt te liggen bij het bedrijf Infosys.

Mediabox Next

De vierhonderd mensen die voor LibertyGlobal werken aan het Horizon-videoplatform op de settopboxen gaan over naar Infosys, meldt dat bedrijf. LibertyGlobal wil dankzij de samenwerking geld besparen. De uitbesteding moet 100 miljoen euro aan kosten besparen. Het bedrijf zal in de loop van de samenwerking van vijf jaar ongeveer 1,5 miljard euro overmaken aan Infosys.

Het is onduidelijk wat de gevolgen voor klanten van de kabelaar zijn. De medezeggenschapsraden van de bedrijven moeten nog akkoord geven op de samenwerking en die is dus nog niet definitief. De roadmap en het intellectueel eigendom blijven liggen bij Liberty Global.

Liberty Global heeft de helft van de VodafoneZiggo-joint-venture in handen. De andere helft is van Vodafone. Ook Telenet in België gebruikt Horizon. Het Horizon-platform is daarnaast in gebruik in andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk.