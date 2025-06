VodafoneZiggo: 400.000 klanten hebben Next Mini-decoder tegen einde dit jaar

VodafoneZiggo heeft bij de bespreking van de kwartaalcijfers de verwachting uitgesproken dat aan het einde van dit jaar de grens van 400.000 klanten met een Next Mini wordt gepasseerd. Deze relatief nieuwe decoder kwam eerder dit jaar uit.

VodafoneZiggo stelt dat deze mediabox populair is onder klanten. Volgens het bedrijf is de decoder sinds het derde kwartaal beschikbaar, al kwam het apparaat al in april beschikbaar bij een deel van de abonnementen. Sinds begin september is de coaxloze Next Mini beschikbaar voor alle abonnementen.

Het bedrijf meldt in de cijfers van het afgelopen kwartaal dat het 9300 afnemers van een internetabonnement heeft verloren. Dat is iets lager dan de 10.400 klanten die een jaar geleden vertrokken. In de bespreking van de kwartaalcijfers geeft VodafoneZiggo geen reden voor dit aanhoudende verlies van afnemers van deze service. Het bedrijf spreekt over een totaal verlies van 15.400 abonnees als het gaat om consumenteninternet, maar 6100 nieuwe zakelijke klanten. Het verlies van particuliere klanten wordt mede verklaard door 'promotieactiviteiten in de markt'. VodafoneZiggo verliest al langer internetklanten.

De concurrentie van glasvezel werd eerder ook aangehaald als een factor. Het bedrijf probeert die concurrentie onder meer tegen te gaan door zijn netwerk steeds breder gereed te maken voor downloadsnelheden van 1Gbit/s. Volgens het bedrijf is 93 procent van het netwerk nu geschikt voor dit zogeheten Gigabit-abonnement en in december van dit jaar moet dat op 100 procent liggen.

Bij de mobiele tak kwamen er juist weer klanten bij. Het totale aantal afnemers van een abonnement voor mobiele services ging van 5,3 naar 5,5 miljoen in een jaar tijd. Bij 2,53 miljoen van die klanten ging het om mensen die zowel vast als mobiel combineren. Dat aantal zat een jaar eerder nog op 2,46 miljoen. Het aandeel van huishoudens die vaste en mobiele diensten samen afnemen is gelijk gebleven.

De totale omzet van het bedrijf kwam uit op 1,03 miljard euro, waar dat in dezelfde periode een jaar geleden nagenoeg gelijk was met 1,02 miljard euro. De nettowinst kwam uit op 166,6 miljoen euro, terwijl er in dezelfde periode een jaar eerder nog en verlies van 20,9 miljoen euro werd geïncasseerd.