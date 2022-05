VodafoneZiggo blijft internetklanten verliezen

VodafoneZiggo, de joint venture van Vodafone en Ziggo, blijft internetklanten verliezen. Afgelopen kwartaal vertrokken 14.000 klanten, iets meer dan de 13.500 van het vorige kwartaal. De omzet bleef gelijk, omdat de provider de prijzen verhoogde.

VodafoneZiggo noemt geen reden voor het verlies aan internetklanten, maar zei een half jaar geleden al dat het bedrijf last heeft van de concurrentie van aanbieders van glasvezel. Het aantal klanten voor tv, digitale tv en telefonie loopt ook terug, terwijl het aantal huishoudens dat diensten van VodafoneZiggo kan afnemen juist is toegenomen tot 7,32 miljoen. Daarvan nemen 3,76 miljoen huishoudens diensten af bij het bedrijf.

Bij de mobiele tak is een omgekeerd beeld te zien. Het aantal mobiele klanten is juist toegenomen, van 5,15 miljoen naar 5,33 miljoen in een jaar tijd. Bij 2,45 miljoen van die klanten ging het om mensen die diensten vast en mobiel combineren. Het aandeel van mensen die vaste en mobiele diensten samen afnemen is toegenomen.

Ongeveer 60 procent van de huishoudens met VodafoneZiggo kan nu internet afnemen tot 1Gbit/s, zegt het bedrijf. Ergens volgend jaar moet het hele land gedekt zijn met de mogelijkheid om dat snellere internet af te nemen.

De provider deelde ook cijfers over zijn apparaten. Eind dit jaar moeten een miljoen klanten apparaten hebben staan die mesh-wifi mogelijk maken. Dat moet komen van de SmartWifi Pods die het bedrijf verkoopt sinds augustus.

De omzet van VodafoneZiggo steeg in het derde kwartaal van 1,005 miljard euro vorig jaar naar 1,023 miljard dit jaar. De brutowinst of ebitda kwam uit op 490 miljoen euro, eveneens een stijging ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.