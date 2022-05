Qualcomm levert dit jaar chips voor meer dan half miljard 5G-telefoons

Qualcomm zal dit jaar chips en socs leveren voor meer dan een half miljard telefoons met 5G, zegt het bedrijf bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. De schatting is dat het gaat om 500 tot 550 miljoen mobieltjes.

Topmensen van Qualcomm zeggen in een toelichting op de kwartaalcijfers dat van de modellen met Qualcomm-processors ongeveer driekwart met 5G is uitgerust. Dat komt mede doordat de Amerikaanse processorontwerper zich meer is gaan richten op socs voor duurdere telefoons. Dat zijn cpu's in de Snapdragon 700- en 800-serie. Veel high-end telefoons van dit jaar hebben een Snapdragon 888 aan boord.

Veel fabrikanten van telefoons zijn zich ook gaan richten op duurdere modellen, tekent Qualcomm aan. Daarbij gaat het onder meer om Xiaomi, OPPO, Vivo en Honor, merken die de processorontwerper allemaal tot zijn klanten rekent. Bij goedkopere socs heeft Qualcomm wel met veel concurrentie te maken. MediaTek is sinds een jaar marktleider op het gebied van mobiele socs door zijn goedkopere producten voor goedkopere telefoons. Op gebied van 5G-modems is Qualcomm de koploper.

Qualcomm zegt dat het zijn nieuwe socs zal aankondigen op de eigen Tech Summit, die dit jaar plaatsvindt van 30 november tot 2 december. De afgelopen jaren greep de processorontwerper de eigen Tech Summit aan om nieuwe socs in de 700- en 800-serie te laten zien.