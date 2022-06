Qualcomm hint erop dat Apple iPhones met 5g heeft uitgesteld

Qualcomm heeft erop gehint dat Apple de release van iPhones met 5g heeft uitgesteld. Qualcomm levert minder modems dan verwacht door 'de vertraging van een wereldwijde release', zo zegt het Amerikaanse bedrijf in de bespreking van zijn kwartaalcijfers.

Qualcomm legt uit dat het over het algemeen zijn chips levert een paar maanden voordat een fabrikant de telefoon uitbrengt. Zoals het er nu voor staat, neemt een grote klant minder chips dan verwacht af in het kwartaal dat loopt tot eind september. "Dus wat we hier zien, is dat door het uitstel een deel van die leveringen in het komende kwartaal plaatsvindt en een ander deel in het kwartaal dat loopt van oktober tot en met december", aldus financieel directeur Akash Palkhiwala.

Apple was in de afgelopen jaren geen klant voor modems bij Qualcomm, maar dat verandert vanaf dit jaar. Er gingen al eerder geruchten dat Apple de release van iPhones dit jaar zou uitstellen. In de afgelopen acht jaar kwam er telkens minstens één model iPhone in september uit. In september 2011 verscheen er geen Apple-smartphone; de iPhone 4s volgde in oktober. Wel bracht Apple de iPhone X in 2017 in november uit, al kwam de iPhone 8 toen in september op de markt. Ook de XR kwam in 2018 later dan de gebruikelijke release in september.