Apple betaalt Qualcomm rond 4,5 miljard dollar voor schikking

Apple betaalt Qualcomm tussen 4,5 en 4,7 miljard dollar als onderdeel van de schikking van de rechtszaken tussen beide bedrijven. De hardwaremaker en chipontwerper maakten eerder wel bekend dat ze een schikking hadden getroffen, maar niet hoeveel Apple zou gaan betalen.

Qualcomm noemt het bedrag als voetnoot in zijn kwartaalcijfers. Daaruit blijkt ook dat Huawei in onderhandeling is met Qualcomm over een licentie en alvast per kwartaal 150 miljoen dollar betaalt terwijl die onderhandelingen lopen. Apple en Qualcomm maakten de schikking twee weken geleden bekend en die overeenkomst houdt ook in dat de chipontwerper weer modems gaat leveren voor iPhones. Die zijn nu afkomstig van Intel.

Het was niet allemaal goed nieuws voor de chipontwerper in de kwartaalcijfers. De leveringen van zijn socs nemen al jaren af. Waar Qualcomm in de eerste maanden van 2018 nog 187 miljoen socs leverde, waren dat er dit jaar 155 miljoen, een daling van 17 procent. Die daling komt door de daling in de smartphonemarkt als geheel en door een steeds groter aandeel van Huawei daarin, die eigen socs en modems ontwerpt.

Qualcomm had afgelopen maanden een omzet van 5 miljard dollar, een daling van 5 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het operationeel inkomen kwam uit op 900 miljoen dollar, veel hoger dan de 400 miljoen dollar van een jaar geleden.