Intel zet 8500 patenten rond modemtechnologie in de verkoop

Intel gaat een groot deel van zijn patentportfolio op het gebied van modemtechnologie veilen. Onder andere komen patenten rond 5g onder de hamer. Intel zou daarnaast verkoopplannen voor zijn hele modemdivisie hebben.

Geïnteresseerden in het bieden op de patenten kunnen zich vanaf begin augustus melden bij Intel. De veiling betreft twee delen van Intels modempatentportfolio, schrijft IAM. Het ene betreft radiotechnologie en bestaat uit zo'n zesduizend patenten rond 3g, 4g en 5g, aangevuld met zeventienhonderd patenten op het gebied van de implementatie van draadloze technieken.

Het andere deel bestaat uit een brede set van vijfhonderd patenten rond halfgeleiders en elektronica. Hoewel een aanzienlijk deel van Intels patenten rond draadloze technologie betreft, zou het bedrijf nog een significant restant overhouden.

In april meldde The Wall Street Journal dat Intel een koper zoekt voor zijn modemdivisie. Onder andere Apple zou hier in geïnteresseerd zijn. Intel maakte bekend te stoppen met de ontwikkeling van modems nadat Apple en Qualcomm hun jarenlange juridische strijd wereldwijd staakten. Onderdeel van de schikking waren licentieovereenkomsten en afspraken over de afname van chips, waardoor Intel zijn grootste klant verloor.

Waarschijnlijk komt er veel interesse in met name de 5g-patenten, verwacht IAM, die de vergelijking maakt met de verkoop van Nortel-patenten in 2011. Toen betaalde het Rockstar-consortium bestaande uit Apple, Blackberry, Ericsson, Microsoft, Sony en EMC 4,5 miljard dollar. Daarmee viste Google achter het net.