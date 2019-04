'Intel wil modemdivisie volledig afstoten na stopzetten 5g-chips'

Intel zou van plan zijn om helemaal te stoppen met het bouwen van chips die modemfunctionaliteit naar mobiele apparaten brengen. Het besluiten zou volgen nadat eerder al de stekker uit het fabriceren van 5g-chips werd getrokken.

Dat meldt The Wall Street Journal op basis van zijn bronnen. Intel zou Goldman Sachs in de hand hebben genomen om de verkoop van de smartphonemodemdivisie te faciliteren. Er zouden daarbij een aantal geïnteresseerde partijen zijn. The Wall Street Journal noemt daarbij Apple, die in een eerder stadium al met Intel in gesprek zou zijn geweest voor het opkopen van de divisie die 5g-chips maakt. Nu zouden de gesprekken dus draaien om het opkopen van de gehele divisie voor smartphonemodems.

Intel gaf eerder al aan dat het zou stoppen met het maken van 5g-modems, een besluit dat volgde nadat Qualcomm en Apple de juridische strijdbijl begroeven. Alhoewel Intel zelf niet aangaf dat de deal tussen beide partijen iets te maken had met het besluit, stelt The Wall Street Journal dat dit wel degelijk de aanleiding was. Door de deal met Qualcomm zou Apple namelijk ook niet langer geïnteresseerd zijn in het opkopen van Intels divisie voor 5g-modems.

Eerder deze maand werd bekend dat Apple en Qualcomm al hun rechtszaken tegen elkaar lieten vallen en een meerjarige overeenkomst zouden sluiten. Daardoor krijgt Apple toegang tot de 5g-chips van Qualcomm, waardoor het voor Intel moeilijker zou worden om voet aan de grond te krijgen op de 5g-markt.