KPN begint vanaf volgende maand met inzet XGS-PON in glasvezelnetwerk

KPN begint vanaf oktober met de inzet van XGS-PON in zijn glasvezelnetwerk. Daarmee zijn in theorie symmetrische snelheden van 10Gbit/s mogelijk, al zegt KPN niet wanneer dergelijke snelheden, of in ieder geval snelheden boven de 1Gbit/s, ook daadwerkelijk beschikbaar komen.

KPN zegt dat door de inzet van XGS-PON, ofwel 10-Gigabit-capable passive optical network, 'straks nog veel hogere snelheden mogelijk zijn dan met de nu gebruikte GPON-techniek.' Bij GPON, ofwel gigabit-capable passive optical network, zijn die maximale snelheden 2,5Gbit/s down en 1,25Gbit/s up, al biedt KPN momenteel geen hogere snelheden aan dan 1Gbit/s.

Sinds half juli biedt het bedrijf 1 Gbit/s up en down aan 2,6 miljoen adressen, waar dat eerder nog 1Gbit/s down en 500Mbit/s up was. Eind dit jaar moet het aantal adressen waarop KPN symmetrisch 1Gbit/s kan aanbieden gegroeid zijn naar 3 miljoen.

Eerder deze zomer startte KPN met veldproeven met XGS-PON in Scherpenzeel en Hengelo. Volgens de provider waren de ervaringen met die proeven positief en dus wordt XGS-PON de standaard voor zowel nieuw aan te leggen glasvezelnetwerken als voor bestaande GPON-netwerken. Tweakers heeft KPN gevraagd in hoeverre XGS-PON vanaf volgende maand beschikbaar zal zijn voor zijn glasvezelklanten.

Het lijkt niet waarschijnlijk dat klanten op korte termijn al snelheden van 10Gbit/s kunnen afnemen. KPN zegt ook dat met XGS-PON het netwerk vooral klaar wordt gemaakt voor de toekomst en dat 'op termijn snelheden tot 10Gbit/s aangeboden kunnen worden'. Het bedrijf zegt ook dat deze techniek kan doorgroeien zodat snelheden van 25Gbit/s of hoger mogelijk worden.

Voor 2018 gebruikte KPN de point-to-pointarchitectuur, waarbij vanuit de centrale een aparte glasvezel naar elk individueel huis loopt. Daarna is overgestapt op gesplitst-optischnetwerkmethode, ofwel PON. Daarbij gaat vanuit de centrale een enkele hoofdglasvezelkabel naar de wijk en vindt pas in de wijk de opsplitsing plaats. Deze techniek is relatief goedkoper aan te leggen en te onderhouden dan de point-to-pointarchitectuur.

Bij PON wordt de bandbreedte verdeeld via tijdmultiplexing. Het splitsen van het signaal gebeurt passief. Het volledige signaal gaat via elke ader naar elke woning, waarna de modem van de gebruiker het juiste signaal via tijdmultiplexing eruit moet vissen. De maximale 2,5Gbit/s die bij GPON mogelijk is, moet veelal met bijvoorbeeld 32 anderen worden gedeeld. Doordat het splitsen passief gebeurt, kan een concurrerende provider niet meer eigen apparatuur in een wijkkast plaatsen. Bij een actief netwerk kan de provider dat wel, door een eigen verbinding naar de wijkcentrale te leggen en daar eigen apparatuur te installeren, waarna het laatste stukje glasvezel naar de woning wordt gehuurd van de eigenaar.