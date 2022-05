Take Two annuleert onaangekondigde game Volt van Hangar 13 die 45 miljoen kostte

Game-uitgever Take Two Interactive had een tijd lang een game in de maak met de codenaam Volt. Die werd gemaakt door ontwikkelaar Hangar 13. De onaangekondigde game is uiteindelijk geannuleerd, wat Take Two 45 miljoen heeft gekost.

Take-Two noemt de kostenpost in de meest recente kwartaalcijfers. Het bedrijf schrijft daarin dat het voor 53 miljoen dollar of 45 miljoen euro een afschrijving heeft moeten doen vanwege 'het besluit om niet verder te gaan met de ontwikkeling van een onaangekondigde titel'. Volgens Bloomberg gaat het om een project met de werktitel Volt. Daarin zouden superhelden online tegen elkaar spelen.

Bronnen vertellen aan het persbureau dat de onaangekondigde game al 'door meerdere iteraties heen was gegaan' sinds het van de tekentafel kwam. Ook het prijskaartje van 45 miljoen lijkt erop te wijzen dat de ontwikkeling al in een vergevorderd stadium was. De makers werkten al sinds 2017 aan het spel.

De gameontwikkeling zou zijn vertraagd door problemen rondom de coronacrisis. Ook zou het spel door meerdere reboots zijn gegaan en technische problemen hebben gehad. Volt zou worden gemaakt door Hangar 13. Dat is een studio van 2K Games, dat weer onderdeel is van Take Two. Hangar 13 is vooral bekend van Mafia III.