'Google wil bieden op defensiecontract VS ondanks protesten medewerkers'

Google is bezig met het voorbereiden van een voorstel om een defensiecontract in de VS binnen te halen. Medewerkers protesteerden enkele jaren geleden fel tegen de stap om dat te doen en toen zag het bedrijf daar vanaf.

Google werkt nu aan een bieding op het Joint Warfighting Cloud Capability-contract, meldt The New York Times. Het gaat om hetzelfde contract dat eerst naar Microsoft ging, maar dat het Pentagon deze zomer stopzette. Amazon was in overweging voor dezelfde aanbesteding, die Microsoft uiteindelijk won.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie zei al dat het cloudprogramma, Joint Enterprise Defense Infrastructure cloudcontract, JEDI, een opvolger zou krijgen. Veel defensietechnologie draait nu nog op apparatuur uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Het programma moet het materieel moderniseren.

Google bevestigt of ontkent het voorbereiden van de bieding niet. "We zijn toegewijd aan het dienen van onze klanten in de overheidssector", zegt het bedrijf tegen de krant. "We zullen alle toekomstige kansen om ergens op te bieden evalueren."

Google wilde ook het JEDI-contract hebben, maar het bedrijf trok zich terug na protesten van medewerkers. Toen zei het bedrijf dat de aanbesteding botst met zijn waarden. Het bedrijf heeft in de reactie tegenover de krant niet uitgesloten dat er een bieding is en niet duidelijk gemaakt wat er veranderd is sinds dat statement uit 2018.