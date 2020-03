Pentagon heroverweegt cloudcontract van 10 miljard dollar met Microsoft

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heroverweegt een contract van miljarden dollars dat het aanvankelijk aan Microsoft zou geven. Het leger overweegt nu om dat contract alsnog aan Amazon te geven. Dat laatste bedrijf vond de eerdere beslissing 'politiek gemotiveerd'.

Het gaat om een contract met een waarde van tien miljard dollar om Defensie tien jaar van clouddiensten te voorzien. Het zogeheten Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud-project of JEDI moet het leger betere toegang geven tot data van bijvoorbeeld slagvelden of in andere gebieden. Het ministerie zegt in een rechtszaak dat het de beslissing voor het toekennen van het contract 'heroverweegt'. Het heeft daarvoor 120 dagen de tijd. Officieel moet de heroverweging nog worden goedgekeurd door een rechter, maar hoogstwaarschijnlijk gaat die gewoon door. Volgens het Pentagon heeft de heroverweging te maken met 'technische uitdagingen die door Amazon Web Services aan het licht zijn gekomen', schrijven media zoals de New York Times.

De heroverweging is het resultaat van een rechtszaak die Amazon had aangespannen tegen de aanbesteding. Amazon was naast Microsoft het enige bedrijf dat meedeed aan de aanbesteding. Lange tijd leek het erop dat Amazon met AWS een grotere kans maakte de aanbesteding te winnen. In oktober vorig jaar besloot het ministerie echter toch voor Microsoft te gaan, voornamelijk vanwege de lagere prijs. Amazon zei destijds verbaasd te zijn. "Een diepgaande vergelijking van de verschillende aanbiedingen, puur op basis van de inhoud van de diensten, zou duidelijk tot een andere conclusie moeten leiden", zei het bedrijf toen.

Amazon vermoedt dat de keus voor Microsoft politiek gemotiveerd is door president Trump. Die heeft al jaren kritiek op Amazon-oprichter Jeff Bezos, die inmiddels ook eigenaar is van The Washington Post. Trump sprak zich meer dan eens uit tegen de aanbesteding door Amazon. Het Pentagon ontkent met de huidige heroverweging ook dat Trump enige invloed op de beslissing had.