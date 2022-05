Uitgever Take Two vindt Game Pass-model niet geschikt voor grote games

In een gesprek met aandeelhouders heeft Take Two-ceo Strauss Zelnick zich uitgesproken over abonnementsmodellen zoals Game Pass. De directeur van de uitgever van games als GTA V en Red Dead Redemption 2 vindt dat het model niet geschikt is voor grote titels.

Take Two presenteerde dinsdag de cijfers van het afgelopen kwartaal en daarbij ging Zelnick ook kort in op abonnementsmodellen zoals Game Pass. De directeur van de uitgever merkte op dat hij denkt dat dit soort abonnementsmodellen geschikt is voor consumenten die op zoek zijn naar een grote bibliotheek, maar dat het minder geschikt is voor 'front-line'-titels.

Hij sluit niet uit dat er in de toekomst 'heel af en toe' wel titels van Take Two aan dit soort catalogussen worden toegevoegd en dat dit in het verleden ook al is gebeurd. Vorig jaar was Red Dead Redemption 2 kortstondig onderdeel van het Game Pass-abonnement, net als NBA 2K20.

Met GTA V doet Take Two hetzelfde. Vandaag werd namelijk ook bekend dat de game op 8 augustus weer van Game Pass verdwijnt. De game uit 2013 was pas een paar maanden onderdeel van het abonnement. Later dit jaar verschijnt een nieuwe versie van GTA V voor de Xbox Series X en PlayStation 5 met betere graphics.