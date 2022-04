EA Play is vanaf donderdag beschikbaar bij Xbox Game Pass voor pc

Microsoft voltooit de integratie van EA Play bij het Xbox Game Pass-abonnement voor pc deze week. Vanaf donderdag kunnen leden de dienst gebruiken. Microsoft kondigde de integratie vorig jaar in september aan, maar bij de pc-versie werd dat uitgesteld.

Vanaf donderdagavond 22:00 uur Nederlandse tijd kunnen Xbox Game Pass-gebruikers die het abonnement voor pc's of het Ultimate-abonnement hebben, gebruikmaken van EA Play op de pc. Daarvoor moet de software van EA en een EA-account gebruikt worden.

Spelers moeten de EA Desktop-app downloaden, die momenteel in bèta is. Vervolgens moet ingelogd worden met een EA-account. Daarna kunnen spelers hun Xbox-account linken en krijgen ze toegang tot het EA Play-abonnement.

Xbox Game Pass-abonnees krijgen daarmee toegang tot de bibliotheek aan games op EA Play. Die bevat momenteel ruim zestig games, waaronder Star Wars: Jedi Fallen Order, FIFA 20, Titanfall 2 en Need for Spead Heat. Ook Star Wars: Rogue Squadron komt deze week naar EA Play.

Microsoft kondigde vorig jaar in september aan dat EA Play onderdeel wordt van Game Pass. Spelers op de consoles kregen die integratie al bij de release van de Xbox Series X en S in november, maar op de pc zou dat later volgen. De integratie werd eind 2020 uitgesteld, maar het was niet duidelijk tot wanneer.

Het Xbox Game Pass-abonnement voor pc kost 10 euro per maand. Het Ultimate-abonnement, dat ook geldig is voor consoles en cloudgaming, kost 13 euro per maand. EA Play is ook los beschikbaar voor 5 euro per maand.