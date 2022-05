EA brengt next-genupdate uit voor consoleversie Star Wars: Jedi Fallen Order

EA heeft de consoleversie van Star Wars: Jedi Fallen Order een update gegeven, die ervoor zorgt dat de game op hogere framerates en resoluties draait op de nieuwe consoles. Er zijn verbeteringen voor de Xbox Series X en S en PlayStation 5.

Op de Xbox Series X kon de game al gespeeld worden in een performancemodus met 60fps, maar de resolutie werd dan beperkt tot 1080p. De update verandert dat naar een dynamische resolutie tussen 1440p en 1080p. Op de Series S draait het spel nu in 60fps, dat was 45fps.

Ook op de PlayStation 5 is de framerate verhoogd van 45fps naar 60fps. Het spel draaide in de PS4-modus met een dynamische resolutie tussen 810p en 1080p, maar dat is nu veranderd in een vaste resolutie van 1200p. De resolutie voor postprocessing is verhoogd naar 1440p.

De game was al speelbaar op de Xbox Series X en S en PlayStation 5, maar draaide tot nu toe in de modus voor backwards compatibility. Daardoor waren instellingen en resoluties vergelijkbaar met die van de game voor de vorige generatie consoles. Voor Xbox-spelers is Star Wars: Jedi Fallen Order onderdeel van het Game Pass-abonnement.