'VW overweegt Golf VIII terug te roepen vanwege problemen infotainmentsysteem'

Volkswagen zou overwegen om alle al geleverde exemplaren van de Golf VIII terug te roepen vanwege softwareproblemen met betrekking tot het infotainmentsysteem. De autofabrikant zou een onderdeel moeten vervangen en een software-update moeten doorvoeren.

Volkswagen zou de oorzaak van falende infotainmentsystemen van de Golf VIII leggen bij een onderdeel dat verantwoordelijk is voor de aansturing van de software. Dat schrijft de Frankfurter Algemeine Zeitung, dat vernomen heeft dat de fabrikant alle 56.000 geleverde auto's vrijwillig terug gaat roepen om het onderdeel te vervangen. In thuisland Duitsland heeft VW 26.000 exemplaren geleverd, in overige Europese landen 30.000 stuks. De auto is sinds eind 2019 verkrijgbaar.

De krant schrijft dat de navigatie kan uitvallen en dat het infotainmentsysteem soms stopt met reageren. Alleen het volledig uitschakelen van het voertuig zou dan helpen. Kopers moeten met hun Golf naar servicewerkplaatsen voor de update. Het onderhoud zou naar schatting vijf uur duren en gedupeerden komen dan in aanmerking voor een vervangend voertuig. VW zou klanten de komende dagen per brief op de hoogte brengen van de terugroepactie.

FAZ schrijft ook over het probleem dat de aanraakgevoelige balk voor het aanpassen van het radiovolume en de airconditioning van het infotainmentsysteem 's nachts onverlicht is, waardoor deze effectief onbruikbaar zou zijn. VW zou deze verlichting niet achteraf kunnen of willen inbouwen, waardoor dit probleem niet hersteld zou worden.