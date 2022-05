Samsung presenteert op 5nm gemaakte Exynos 2100-soc met 5G-modem

Samsung heeft zijn Exyos 2100-soc aangekondigd. De chip voor smartphones heeft een geïntegreerde 5G-modem met ondersteuning voor hoge en lage frequenties. Samsung maakt de soc op zijn 5nm-procedé met euv en gebruikt niet langer eigen ontworpen cores.

De cpu-cores van de Samsung Exynos 2100-soc zijn vergelijkbaar met die van de Snapdragon 888 van Qualcomm. Beide fabrikanten gebruiken één Arm Cortex-X1-core, drie A78-cores en vier A55-cores, maar volgens de specificaties die de fabrikanten opgeven, zijn de kloksnelheden bij Samsung hoger. Ook zegt Samsung dat Arm de Cortex-X1-core heeft geoptimaliseerd voor Samsung, zonder daar verdere details over te geven.

Samsung gebruikt niet langer zijn eigen Mongoose-cores in zijn socs. Bij de Exynos 990 in de Samsung S20-serie was dat nog wel het geval. Die Exynos-soc presteerde minder goed dan de Snapdragon 865-tegenhanger. Die achterstand wil Samsung met de nieuwe soc inhalen.

Er zijn wel verschillen met Qualcomms Snapdragon 888-soc. Zo gebruikt Samsung een Arm Mali-G78-gpu met 14 cores, terwijl Qualcomm een aangepast gpu-ontwerp heeft. De neural processing unit van beide socs is op papier gelijk, met 25Tops aan rekenkracht voor kunstmatige intelligentie.

Beide socs hebben een image signal processor die beelden van een 200-megapixelcamera kan verwerken. Samsungs Exynos 2100 ondersteunt tot aan zes camerasensors, waarvan er vier gelijktijdig gebruikt kunnen worden. De soc kan ook 4k120-video's coderen en 8k60-video's decoderen.

Samsung maakt de Exynos 2100 op zijn eigen 5nm-procedé met euv. De fabrikant zegt dat een prestatiewinst van 10 procent oplevert bij 20 procent minder verbruik. Volgens cijfers van Samsung is de Exynos 2100 in benchmarks 19 en 33 procent sneller dan de Exynos 990, respectievelijk bij singlecore en multicoretests.

Net als de Snapdragon 888 heeft de Exynos 2100 een geïntegreerde 5G-modem met ondersteuning voor zowel sub-6GHz-frequenties als hoge mmWave-frequenties. Samsung noemt een maximale downloadsnelheid van 7,35Gbit/s bij mmWave en 5,1Gbit/s bij sub-6GHz-netwerken. De modem lijkt daarmee in grote lijken dezelfde eigenschappen te hebben als die in de Snapdragon 888-soc.

De Exynos 2100 zal zijn weg vinden naar high-end smartphones van Samsung. De eerste toestellen die de soc krijgen, zijn de Samsung Galaxy S21-modellen. Dat is nog niet officieel bekendgemaakt, maar vrijwel alle informatie over die telefoons is al uitgelekt. Samsung kondigt de S21-serie donderdag officieel aan.