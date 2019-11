Samsung stopt met eigen microarchitectuur voor Exynos-processors

Samsung heeft bevestigd dat het stopt met de ontwikkeling van eigen microarchitecturen voor Exynos-processors. De fabrikant maakt sinds 2016-socs met daarin eigen M-kernen, maar daar zal een einde aan komen.

De laatste generatie wordt de M5, die komt terecht in de onlangs aangekondigde Exynos 990-soc. Samsung had de M6 al in ontwikkeling, maar die zal er niet komen, meldt Anandtech. Die zou werken met simultaneous multithreading. Het lijkt erop dat Samsung terugvalt op ontwerpen van ARM, zoals Cortex-A77. Samsung zegt tegen Android Authority dat het de stap neemt om concurrerend te blijven.

Samsung gebruikte zijn eigen Mongoose-kernen sinds de Exynos 8890-soc die in de Galaxy S7 zit. Met de 990 is het eigen ontwerp bij de vijfde generatie gekomen. Samsung ontwikkelde de processortechniek in een divisie in de Verenigde Staten. Maandag eerder op de dag werd al bekend dat de fabrikant die gaat sluiten, waarbij 290 mensen hun baan verliezen.

De Zuid-Koreaanse fabrikant blijft wel werken aan eigen gpu's. Eerder dit jaar kondigde Samsung aan dat het bedrijf samen zou werken met AMD voor het produceren van zuinige smartphone-gpu's. Deze gpu's moeten in 2021 uitkomen.