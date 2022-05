Star Wars: Jedi Fallen Order krijgt deze zomer upgrade voor PS5 en Xbox Series X

EA gaat een verbeterde versie van Star Wars: Jedi Fallen Order uitbrengen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S. De nieuwe versie krijgt nog niet nader genoemde 'technische verbeteringen' en zal gratis zijn voor wie het spel al bezit.

Er zijn nog geen inhoudelijke details bekend over de verbeterde versie van Jedi Fallen Order, maar EA bracht begin dit jaar al een patch uit waarmee de game op de nieuwe consoles op hogere framerates en resoluties draait. De nieuwe versie die in de zomer zal verschijnen zal dus een grotere upgrade zijn, met vermoedelijk meer significante wijzigingen.

EA zegt binnenkort meer details te geven over de nieuwe uitgave van Jedi Fallen Order. Vooralsnog gaat het om een kleine aankondiging in het kader van Star Wars Day 2021, die komende 4 mei plaatsvindt. Wel is al duidelijk dat de upgrade gratis zal zijn voor iedereen die het spel al bezit. De game is ook onderdeel van EA Play en daarmee ook van het Game Pass Ultimate-abonnement en Game Pass voor pc.