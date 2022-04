Xbox Game Pass-leden kunnen sommige games voorafgaand aan toevoeging installeren

Microsoft heeft een nieuwe update uitgebracht voor de Xbox Series X en S en de Xbox One, waarmee onder meer Xbox Game Pass-abonnees de mogelijkheid krijgen om bepaalde games, die op korte termijn worden toegevoegd aan de dienst, alvast te installeren.

Microsoft maakt duidelijk dat het geen feature is die werkt voor alle games die op korte termijn aan de Game Pass worden toegevoegd. Het is niet duidelijk op basis waarvan deze selectie wordt gemaakt. Het alvast installeren van de games kan zowel vanuit de interface op de console als vanuit de mobiele Game Pass-app. Het alvast installeren van de komende games betekent niet dat ze ook al meteen gespeeld kunnen worden; dat kan pas vanaf het moment dat de games ook daadwerkelijk onderdeel zijn van de dienst.

Daarnaast voegt Microsoft met de update een symbooltje toe aan de gebruikersinterface om duidelijk te maken als spelers op de Xbox Series X en S games spelen waarbij de Auto HDR-functie is ingeschakeld. Deze functie, waarbij vanuit de console high dynamic range wordt toegevoegd aan games die dit zelf niet ondersteunen, werkte al, maar het was niet altijd even duidelijk of het ingeschakeld was. Om dat te adresseren is nu een Auto HDR-label zichtbaar als spelers in een game op de Xbox-knop op hun controller drukken en in de gebruikersinterface terecht komen.

Verder heeft Microsoft met de update dynamische achtergronden toegevoegd en inmiddels is duidelijk geworden dat de game Control van ontwikkelaar Remedy vanaf donderdag beschikbaar is, als onderdeel van de Game Pass voor consoles en Android. Daarnaast komt op diezelfde dag ook Doom Eternal beschikbaar voor de pc. Deze shooter was al langer onderdeel van de Game Pass voor consoles. Overigens wordt er gewerkt aan een next-gen update voor Control, maar die komt pas volgend jaar beschikbaar, als onderdeel van de Ultimate Edition. Waarschijnlijk zal het dan mogelijk zijn de game met 60fps te spelen en wellicht krijgt de next-gen versie ook ondersteuning voor raytracing, net als op de pc.