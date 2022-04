Apple brengt dubbele MagSafe-oplader uit voor 149 euro

Apple heeft zijn in oktober aangekondigde dubbele MagSafe-oplader uitgebracht. Het accessoire dat tegelijkertijd draadloos een iPhone en Apple Watch kan opladen, kost 149 euro. Apple raadt een USB-C-adapter van 20W of 27W aan, die niet wordt meegeleverd.

De dubbele MagSafe-oplader is compatibel met iPhones die draadloos laden ondersteunen, de Apple Watch, de draadloze oplaadcase voor AirPods en met andere Qi-apparaten. De dubbele lader is op te vouwen en wordt geleverd met een Lightning-naar-USB-C-kabel van een meter.

Bij gebruik van een 20W-adapter wordt er draadloos opgeladen met maximaal 11W en in combinatie met een 27W-adapter of hoger is dat maximaal 14W. Net als bij de nieuwe iPhones levert Apple geen adapter mee. Het bedrijf verkoopt die nog wel los; een 20W-uitvoering met USB-C kost 25 euro en een 30W-variant kost 55 euro.

Apple kondigde de dubbele MagSafe-oplader in oktober aan, gelijktijdig met de vier nieuwe iPhone 12-modellen. Het was nog niet bekend wanneer de draadloze dubbele lader zou uitkomen en wat die kost. Een enkele MagSafe-lader voor draadloos opladen was al verkrijgbaar en kost bij Apple 45 euro.