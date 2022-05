Ziggo gaat vanaf december IPv6 ondersteunen bij modems in bridgemodus

Ziggo-klanten die hun modems in bridgemodus gebruiken, kunnen over twee weken IPv6 gebruiken. Klanten moeten hiervoor wel hun modem juist hebben ingesteld en deze over twee weken rebooten.

Meerdere tweakers zeggen onder meer op GoT een mail van Ziggo te hebben ontvangen over de komst van de IPv6-ondersteuning. De mail is gericht op klanten die hun Ziggo-modem in bridge-modus gebruiken en in de mail zegt het bedrijf bij de klanten IPv6 te gaan activeren.

Om IPv6 te kunnen gebruiken, moeten klanten volgens Ziggo drie punten nalopen. Zo moeten ze controleren of binnen hun routerinstellingen IPv6 geactiveerd is. Wanneer IPv6 hier is uitgeschakeld, dan krijgen klanten de nieuwe adressen ook niet. Bij het tweede punt worden gebruikers geadviseerd de firewallinstellingen van hun router te controleren.

Tot slot moeten klanten bij sommige routers Prefix Delegation aanzetten om IPv6-adressen te kunnen krijgen. Wanneer klanten om de PD Size wordt gevraagd, dan moeten ze /56 invullen. Bij het type IPv6-internetconnectie moeten gebruikers voor automatisch of DHCPv6 kiezen.

Staan deze instellingen goed, dan moet de gebruiker zijn of haar router herstarten. Over twee weken komt IPv6 vanuit Ziggo beschikbaar, dan moeten de klanten ook hun Ziggo-modem rebooten. Dan zouden de IPv6-adressen beschikbaar moeten zijn, zegt het bedrijf.

Update, woensdag 17 november: VodafoneZiggo zegt tegen Tweakers dat de beschikbaarheid van IPv6 bij modems in bridgemodus vooralsnog alleen voor het voormalige Ziggo-gebied geldt, wegens 'technische aanpassingen'. De provider zegt ernaar te streven dat klanten in oud-UPC-gebied in de loop van 2022 IPv6 kunnen gebruiken bij modems in bridgemodus.