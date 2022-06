Ziggo ondersteunt sinds 1 december IPv6 voor abonnees die gebruikmaken van de bridgefunctionaliteit van de modem, tot grote vreugde van vele tweakers die daar al een tijdje op zaten te wachten. Een kleine kanttekening: het voormalige UPC-gedeelte van het netwerk is nog niet helemaal gereed voor deze overgang, dus abonnees in deze gebieden moeten nog even geduld hebben.

Het IPv6-protocol is de opvolger van IPv4 en is in 1995 geïntroduceerd om een oplossing te bieden voor het tekort aan IPv4-adressen dat men destijds al zag aankomen. De adoptie van IPv6 verloopt echter traag en is ook nu nog lang niet voltooid. Het (her)inrichten van een professionele infrastructuur met IPv6 kost tijd en vereist kennis. Dit heeft er in veel gevallen toe geleid dat het wordt uitgesteld, totdat het uiteindelijk technisch of door regelgeving wordt afgedwongen. Een goed voorbeeld is dat de overheid zichzelf heeft verplicht voor het eind van dit jaar alle overheidswebsites en e-maildomeinen bereikbaar te maken over IPv6.