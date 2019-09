KPN begint met overzetten mobiele klanten naar ipv6

KPN is maandag begonnen met het overzetten van mobiele klanten van ipv4 naar ipv6. De provider bood al langer een ipv6-optie voor klanten met een vaste internetverbinding thuis, maar was nog niet begonnen met ipv6 aanbieden in zijn mobiele netwerk.

Het gaat alleen om klanten met een mobiel abonnement, meldt KPN. Zij krijgen 'in fasen' een ipv6-adres. Daarbij gaat het om consumenten en zakelijke klanten. Prepaid-gebruikers volgen later. KPN ondersteunt ipv6 op iOS-apparaten met iOS 13 of hoger, terwijl het ook ipv6 op alle Android-smartphones in het assortiment van de provider ondersteunt. Klanten merken niets van de overgang, claimt de provider.

Daarmee is KPN de eerste mobiele provider die alle klanten op ipv6 overzet. De provider begon vier jaar geleden met ipv6 voor klanten met een vaste verbinding. KPN-dochter Xs4all startte al in 2010 met een pilot voor ipv6 en sinds 2012 voorziet die provider klanten standaard van zo'n adres. Meer informatie over ipv6 is te vinden in het achtergrondartikel over ipv6 uit 2011.