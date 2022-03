"Gelukkig beginnen ook de hoge heren in Brussel te beseffen welke rol het in gebruik nemen van IPv6 speelt voor de verdere ontwikkeling van internet." Met die zin verwezen we naar een rapport van de Europese Commissie waarin werd benadrukt dat een snellere transitie naar IPv6 noodzakelijk was. Er zouden nog maar voor een aantal jaren IPv4-adressen zijn. De overstap naar IPv6 werd een quantumsprong genoemd die snel moest worden genomen om het naderende onheil af te wenden. We publiceerden dat bericht in 2002.

In de jaren erna verschenen veel artikelen over de urgentie om toch echt zo snel mogelijk over te stappen op IPv6. Er kwamen verschillende initiatieven om de internetwereld te overtuigen van de noodzaak, zoals de IPv6 Awards (winnaars: GeenStijl en Xs4all) en World IPv6 Day. De Internet Society riep 6 juni uit tot IPv6-dag, onder het motto 'this time, it's for real'. De eerste editie werd in 2012 gehouden, tien jaar na de waarschuwing van de EU dat de adoptie toch echt sneller moest gaan.