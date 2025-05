SIDN: prijzen van IPv4-adressen dalen weer na opkoopgekte tijdens corona

De prijzen van IPv4-adressen dalen weer, stelt de Stichting Domein Registratie Nederland. Volgens de SIDN komt dat onder meer doordat cloudproviders zulke adressen minder massaal opkopen. Ook daalt de behoefte aan IPv4-adressen nu IPv6 doorgroeit.

Het afgelopen halfjaar zijn de prijzen voor IPv4-adressen flink gedaald ten opzichte van de piek die in 2020 en 2021 was ontstaan, zegt de SIDN. De prijzen liggen volgens de stichting tussen de 30 en 40 euro, een significante daling sinds het hoogtepunt halverwege 2021, toen de prijzen tot tussen de 50 en 60 euro waren opgelopen.

De prijzen van IPv4-adressen liggen nog steeds hoger dan voor de coronacrisis, toen ze nog vaak tot maximaal 20 euro schommelden. De daling is dan ook relatief ten opzichte van de sterke prijsstijging van die periode. Tweakers schreef in 2022 ook al een achtergrondartikel over de prijsstijgingen. Die werden voornamelijk veroorzaakt doordat cloudbedrijven toen in allerijl IPv4-adressen begonnen te verzamelen. Inmiddels is dat opkopen grotendeels gestopt, wat de SIDN ziet als een oorzaak van het verlagen van de prijzen.

De SIDN ziet ook dat het aantal IPv4-routes niet meer toeneemt. De adoptie van IPv6 neemt nog wel toe, maar volgens de SIDN minder snel dan zou moeten. "De zorgwekkende conclusie is dat het IPv4-netwerk zijn werk nog steeds doet, maar dat dit ten koste is gegaan van de innovatie, openheid en diversificatie op internet", zo citeert de stichting Geoff Huston, chief scientist bij Apnic. "De markt heeft zich geconcentreerd rondom een klein aantal heel grote partijen die belang hebben bij risicoaversie, behoudendheid en controledrang. Daarbij lopen we het risico dat het huidige internet desintegreert."