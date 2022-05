Als de afgelopen jaren iets hebben laten zien, is het wel hoe afhankelijk Europa is van mondiale machten. Vooral op technologisch vlak loopt Europa op diverse gebieden achter. Dat was zo bij het starten met 5G, dat is zo met chipproductie en de constatering is nu dat het continent ook niet genoeg zeggenschap lijkt te hebben over dns-infrastructuur. De Europese Commissie begint daarom een aanbesteding om een eigen, Europese dns-resolver op te zetten, die 'voldoet aan de waarden van de EU'. Het programma, DNS4EU, moet voldoen aan 'de strenge eisen rondom de AVG', maar heeft tegelijk een schaduwkant waarbij de Unie onwelgevallige websites wil kunnen blokkeren. Kun je zo'n dns-dienst wel op Europees niveau uitbaten?

Het plan

Vooropgesteld: de plannen van de Europese Unie bevinden zich op dit moment nog in een heel vroeg stadium, dus is het nog lastig om definitieve conclusies te trekken over DNS4EU. Wat we wel kunnen zeggen, is wat er in de aanbestedingsprocedure staat. Die is media januari opgezet door de Europese Commissie, vanuit het Connecting Europe Facility-subsidieprogramma van de Europese Unie. Bedrijven die interesse hebben, kunnen voor medio maart een voorstel doen bij de Commissie voor het bouwen van een eigen dns-resolver voor Europa.