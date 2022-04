Afsluiten analoge radio Ziggo duurt langer door tekort digitale radio-ontvangers

Ziggo heeft enkele maanden langer nodig om alle analoge radioverbindingen in Nederland af te sluiten. De overstap naar digitale radio zou in eerste instantie eind dit jaar afgerond moeten worden, maar door een beperkte voorraad van digitale radio-ontvangers is dat uitgesteld.

Grofweg 95 procent van alle Nederlanders luistert tegenwoordig niet meer via een analoge kabelverbinding naar de radio, zo legt Ziggo in een blogpost uit. Toch duurt de overstap naar digitale radio langer dan gedacht. In een statement tegenover Tweakers zegt Ziggo dat een 'beperkte voorraad digitale radio-ontvangers' daarvoor heeft gezorgd.

De provider biedt klanten drie alternatieven voor analoge radio, namelijk de mediabox van hun tv, een FM-antenne of een digitale radio-ontvanger. Door een beperkte voorraad van de digitale radio-ontvangers heeft Ziggo het afsluiten van analoge radio via de kabel voor "bepaalde regio's" uitgesteld. Op deze manier zouden alle klanten de mogelijkheid krijgen om digitale radio op een door hen gekozen manier te ontvangen. De provider maakt niet bekend welke regio's met de vertraging te maken krijgen.

Ziggo is de laatste provider die de analoge radioverbinding afsluit. Daar begon het bedrijf begin dit jaar mee om zo frequentieruimte vrij te maken voor onder meer een verbeterde uploadsnelheid van kabelinternet. De provider sluit stap voor stap analoge radio via de kabel af; de regio's Tilburg en Breda zijn op 16 november aan de beurt. Klanten worden per regio van tevoren geïnformeerd over het verdwijnen van de analoge radioverbinding. Klanten die moeite hebben met het overstappen, kunnen hulp krijgen van Ziggo. Zo zijn er onder meer gratis FM-antennes beschikbaar voor klanten met een radio zonder FM-antenne.