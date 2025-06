Canon introduceert EOS R6 II-systeemcamera met hogere resolutie

Canon heeft de opvolger van de eerder uitgebrachte EOS R6-systeemcamera aangekondigd. De EOS R6 Mark II heeft net als zijn voorganger een fullframesensor, maar dit keer is de resolutie iets hoger.

Waar de voorganger het nog moest doen met een 20-megapixelsensor heeft de nieuwe EOS R6 II een sensor met een resolutie van 24,2 megapixel. Het gaat om een reguliere cmos-sensor en niet om een backside illuminated sensor of bsi; het is ook geen stacked sensor. Volgens de fabrikant kan de nieuwe camera in fotomodus 40 beelden per seconden maken met de elektronische sluiter of 12 bps met de mechanische sluiter.

De autofocus is mede dankzij machine learning verbeterd en dat maakt dat er meer categorieën zijn dan alleen 'mensen' en 'dieren' zoals bij de originele R6. Onder de categorie voertuigen vallen nu ook vliegtuigen en treinen en wat betreft dieren worden voortaan ook paarden en zebra's herkend. Er is daarnaast een automatische functie waarbij de camera bepaalt wat er gevolgd moet worden, zodat de gebruiker niet zelf steeds handmatig de juiste categorie hoeft te selecteren.

Meerdere media die een vroeg productie-exemplaar hebben kunnen testen melden dat op het vlak van video er duidelijkere verbeteringen zijn doorgevoerd om oververhitting te beperken. De voorganger kon in 4k60 niet langer dan 30 minuten beelden opnemen en die beperking is nu opgerekt naar 40 minuten voor de gehele sensor en 50 minuten als niet de gehele sensor wordt gebruikt. Verder is 180fps nu mogelijk met een 1080p-resolutie, waar dat eerder op 120fps bleef hangen.

De Canon EOS R6 II zal vanaf eind november beschikbaar komen en lijkt een prijs te krijgen die iets boven de 2900 euro ligt.