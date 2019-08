VodafoneZiggo krijgt er 70.000 mobiele klanten bij

VodafoneZiggo heeft in het afgelopen tweede kwartaal van dit jaar 69.900 nieuwe klanten met een postpaid mobiel abonnement verwelkomd. Dat blijkt uit de presentatie van de kwartaalcijfers van de joint venture.

Het aantal van bijna 70.000 nieuwe mobiele klanten met een vast abonnement is beduidend hoger dan het aantal dat het gecombineerde bedrijf in dezelfde periode een jaar geleden mocht verwelkomen; dat kwam toen op 25.500 uit en in het tweede kwartaal van 2017 was het 19.000. Per saldo is de groei van het totale aantal nieuwe mobiele klanten echter een stuk lager met 6300, omdat er 63.600 klanten met een prepaid abonnement vertrokken. Dat verlies van klanten met een prepaid abonnement was een jaar geleden nog 56.600.

Uit de huidige kwartaalcijfers blijkt verder dat het aantal huishoudens dat gebruikmaakt van abonnementen waarbij mobiele diensten worden gecombineerd met tv en internet, is gestegen van 960.000 in het tweede kwartaal van 2018 naar 1,19 miljoen in het afgelopen kwartaal. Er zijn nu 1,75 miljoen bezitters van een mobiele simkaart met een gecombineerd abonnement, terwijl dat aantal een jaar eerder nog op 1,38 miljoen bleef steken.

VodafoneZiggo zegt dat het een succesvolle introductie van de Mediabox Next-settopbox achter de rug heeft en dat heeft er volgens het bedrijf deels aan bijgedragen dat er 4800 nieuwe tv-klanten zijn bijgekomen; dat waren er een jaar geleden overigens nog 5900. Op het vlak van internet gaat dat beter; in het afgelopen kwartaal zijn er 17.300 vaste internetklanten bijgekomen; in dezelfde periode in 2018 kwamen er nog 12.400 nieuwe vaste internetklanten bij. Uit de kwartaalcijfers blijkt verder dat VodafoneZiggo nu in totaal 3.887.800 vaste klanten met een abonnement heeft, terwijl dat aantal een jaar nog op 3.903.300 zat.

De totale omzet groeide met 1,5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal een jaar eerder en kwam uit op 965 miljoen euro. VodafoneZiggo zegt dat het de eerste keer sinds de vorming van de joint venture is dat er sprake is van een omzetstijging. De winst kwam uit op 33 miljoen euro, terwijl die een jaar eerder nog op 11 miljoen euro uitkwam.