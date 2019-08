T-Mobile en Tele2 kregen er dit voorjaar 77.000 abonnees bij

De joint venture van T-Mobile en Tele2 kreeg er in het afgelopen voorjaar 77.000 abonnees bij. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van moederbedrijf Deutsche Telekom. Er zijn nu in totaal vijf miljoen abonnees bij de mobiele provider.

Het aantal abonnees kwam in het afgelopen kwartaal voor het eerst boven vijf miljoen uit. Beide bedrijven gingen in januari samen en T-Mobiles moederbedrijf Telekom rapporteert de kwartaalcijfers. Het bedrijf splitst niet uit hoeveel mensen zich aansloten bij T-Mobile en hoeveel erbij kwamen bij Tele2. Abonnees betalen gemiddeld 17 euro per maand. Er zijn ook ongeveer een half miljoen prepaidgebruikers, die per maand gemiddeld 3 euro uitgeven.

Het aantal vaste klanten steeg ook licht, van 557.000 eind maart naar 578.000 eind juni. Ook daarbij gaat het om een combinatie van abonnees van Tele2 en T-Mobile Thuis. De omzet van de joint venture kwam uit op 458 miljoen euro, een lichte daling ten opzichte van het kwartaal ervoor. De brutowinst of ebitda kwam uit op 137 miljoen, ook een lichte daling ten opzichte van de vorige periode van drie maanden.