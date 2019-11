T-Mobile kreeg er afgelopen kwartaal 76.000 mobiele klanten bij

T-Mobile Nederland, dat begin dit jaar ontstond als fusiebedrijf van T-Mobile en Tele2, kreeg er afgelopen kwartaal 76.000 mobiele klanten bij. Het aantal klanten van vaste diensten steeg ook in het zomerkwartaal.

T-Mobile heeft nu 5,53 miljoen mobiele klanten, tegenover 5,29 miljoen van T-Mobile en Tele2 samen een jaar geleden, blijkt uit de kwartaalcijfers. Dat is een stijging van 4,4 procent. Tele2 had op het moment van samengaan ongeveer 1,3 miljoen klanten, T-Mobile rond 4 miljoen.

Op de markt voor vast internet kwamen er 23.000 klanten bij, wat het totaal op 601.000 brengt. Dat is ook een stijging van 5,4 procent ten opzichte van een jaar geleden. In eerste instantie gingen er wat klanten weg na de fusie, maar inmiddels is het aantal klanten weer gestegen. T-Mobile zegt niet hoeveel klanten gebruik maken van de optie om beide abonnementen te combineren om zo korting te krijgen. De combinatie van vast en mobiel gebruiken VodafoneZiggo en KPN ook om klanten vast te houden.

T-Mobile boekte een kwartaalomzet van 479 miljoen euro, een stijging van 0,7 procent. De brutowinst of ebitda kwam uit op 153 miljoen. Dat is 21 procent hoger dan de gecombineerde ebitda van T-Mobile en Tele 2 een jaar geleden.