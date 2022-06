T-Mobile krijgt er 55.000 mobiele klanten bij

T-Mobile heeft er afgelopen kwartaal 55.000 mobiele klanten bijgekregen. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van de provider. Er zijn inmiddels 5,7 miljoen mobiele klanten, waarvan 5,3 miljoen een abonnement hebben.

Die abonnees betalen gemiddeld 16 euro per maand aan T-Mobile voor het abonnement, zo blijkt uit de kwartaalcijfers van T-Mobile en die van moederbedrijf Deutsche Telekom. Prepaidgebruikers betalen gemiddeld 2 euro per maand. Die bedragen zijn al jaren aan het dalen. In 2017 betaalden abonnees gemiddeld nog 25 euro per maand.

Het aantal klanten voor vast internet steeg met 12.000 naar 644.000. Een jaar geleden had T-Mobile in Nederland 578.000 klanten met een vast abonnement. T-Mobile zegt niet hoeveel klanten mobiele en vaste diensten combineren. De provider geeft net als concurrenten KPN en VodafoneZiggo klanten voordeel als zij een mobiel en vast abonnement combineren.

De omzet kwam uit op 480 miljoen, een stijging van ongeveer 5 procent. De brutowinst of ebitda na lease kwam uit op 143 miljoen, een groei van 22 procent. Die relatief grote groei komt volgens de provider door lagere indirecte kosten en commerciële groei.